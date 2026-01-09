Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați

Un tragic accident rutier a zguduit comunitatea din Vatra Dornei la începutul acestui an, după ce o familie întreagă a fost implicată într-un eveniment devastator, soldat cu moartea unui adolescent de 14 ani. Incidentul a avut loc pe 6 ianuarie, când o mașină condusă de mama copiilor a plonjat de la o înălțime de aproximativ șase metri în albia râului Bistrița, răsturnându-se și provocând răni grave tuturor pasagerilor.

Victima este Matei, fiul de 14 ani al preotului Ioan Cozma. Băiatul se afla pe bancheta din spate a autoturismului în momentul impactului și, în ciuda eforturilor medicilor, a decedat la scurt timp după ce a fost internat. Ceilalți membri ai familiei au supraviețuit accidentului, însă starea lor rămâne gravă, iar unele dintre victime continuă să fie internate în spital.

În ce stare sunt ceilalți 3 frați

Dintre cei patru frați care se aflau în mașină alături de Matei și de mama lor, doi copii au fost deja externați. Este vorba despre un băiat de trei ani și o fetiță de opt ani, care, după primele investigații și tratamente, au fost considerați suficient de stabili pentru a părăsi spitalul. Un adolescent de 16 ani și mama lor, rămân internați, ambii în stare gravă. Medicii au avertizat că prognosticul lor este rezervat și că recuperarea va fi una dificilă.

Mama copiilor, care se afla la volan în momentul producerii accidentului, a fost transportată inițial la spitalul din Vatra Dornei, iar ulterior transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, pentru tratamente complexe. Ea a suferit două intervenții chirurgicale majore și se află în continuare în stare critică. Medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire, având în vedere gravitatea leziunilor.

Accidentul s-a produs într-o zonă cu relief dificil, iar mașina a căzut de pe un teren abrupt, ceea ce a amplificat severitatea impactului. Vehiculul a fost găsit răsturnat, iar intervenția echipelor de salvare a fost extrem de dificilă din cauza condițiilor terenului și a poziției mașinii. Toți pasagerii au fost transportați inițial la spitalul din Vatra Dornei, însă starea critică a unora a impus transferul rapid la Suceava pentru îngrijiri de specialitate.

CITEȘTE ȘI: Lumea se va schimba în 2026. Dezvăluirile experților despre primii copii născuți în spațiu

Ce s-a ales de Gigel Frone? Locul neașteptat în care stă de 7 ani și hotărârea dureroasă legată de carieră: „Viața nu e cum credeți”