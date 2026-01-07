Acasă » Știri » Lumea se va schimba în 2026. Dezvăluirile experților despre primii copii născuți în spațiu

De: Irina Vlad 07/01/2026 | 11:46
Anul 2025 a fost marcat de numeroase invenții și evoluții transformatoare. De la apariția roboților umanoizi până la primii copii născuți în spațiu este doar un pas. Previziunile experților cu privire la cele mai sumbre inovații din 2026 ar putea să te surprindă. 

Cercetătorii de la fundația Nesta sugerează că anul 2026 va fi unul plin de evoluții, similar cu anul 2025, însă la alt nivel. Acestea ar putea aduce schimbări profunde în viața de zi cu zi a oamenilor și noi moduri de gândire.

Una dintre cele mai importante tendințe tehnologice din ultimii ani a fost accelerarea unei noi curse spațiale. Statele Unite și China, precum și miliardarii rivali Elon Musk și Jeff Bezos, și-au intensificat eforturile pentru a stabili o prezență umană permanentă pe Lună și dincolo de ea.

Dilema bebelușilor în spațiu

Experții de la Nesta avertizează că 2026 ar putea fi momentul în care omenirea va trebui să înceapă să se gândească serios la un nou scenariu: ce se întâmplă dacă un copil se naște în spațiu?

Anul trecut, cercetătorii de la Universitatea din Kyoto au demonstrat că ovulele și lichidul seminal de șoarece pot supraviețui în spațiu și pot produce descendenți sănătoși. Între timp, compania olandeză Spaceborn United a trimis în orbită primul laborator miniatural pentru fertilizare in vitro (FIV) și dezvoltare embrionară.

„Înainte ca oamenii să se gândească să trăiască în spațiu, trebuie să înțelegem toate consecințele – poate chiar și consecințele nașterii acolo într-o bună zi. Prima persoană care va naște în spațiu s-ar putea să mai întârzie, dar studierea modului în care corpul nostru reacționează la acest lucru este un prim pas important”, spune cercetătorul Smith.

Cu toate acestea, experții aduc în discuție riscurile în ceea ce privește nașterea copiilor în spațiu. Gravitația redusă și radiațiile ridicate pot cauza probleme grave de dezvoltare bebelușilor născuți în spațiu. La fel de problematică este situația cetățeniei. Spațiul nu aparține niciunui stat, ceea ce înseamnă că un copil născut acolo riscă să fie apatrid (persoană care nu este condierată cetățean al niciunui stat).

