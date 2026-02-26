Acasă » Știri » Dani Oțil a găsit un teanc de bani într-o parcare din București, după finala Power Couple 2026. Ce a făcut imediat după

Dani Oțil a găsit un teanc de bani într-o parcare din București, după finala Power Couple 2026. Ce a făcut imediat după

De: Denisa Crăciun 26/02/2026 | 18:26
Dani Oțil a găsit un teanc de bani într-o parcare din București, după finala Power Couple 2026. Ce a făcut imediat după
Dani Oțil își sărbătorește ziua de naștere / FOTO: Instagram

În ziua în care emisiunea Power Couple a ajuns la final, prezentatorul Dani Oțil a avut parte de o mică întâmplare. Acesta a găsit niște bani pe jos, iar momentul a fost filmat și postat de el pe rețelele de socializare. Prezentatorul i-a întrebat pe fani ce ar face cu banii.

Power Couple s-a încheiat, ceea ce înseamnă că un cuplu a câștigat suma de 50.000 de euro. În ziua în care banii au ajuns la câștigător prezentatorul emisiunii Dani Oțil a avut parte de un moment neașteptat. Acesta a găsit într-o parcare, pe jos, un teanc de bani.

În momentul în care a văzut suma uriașă de bani s-a gândit să imortalizeze întâmplarea. A făcut filmarea, a postat-o pe pagina lui de Instagram și a venit cu o întrebare fantastică. Vedeta i-a întrebat pe internauți ce ar face cu banii, i-ar lua acasă sau ar încerca să găsească persoana care a pierdut banii.

Ce a făcut Dani Oțil cu banii găsiți

Dani Oțil deține un restaurant de succes/ Sursa foto: Facebook

După ce a arătat că a găsit teancul de bani, Dani Oțil a spus că a decis să găsească persoana care i-a pierdut. Asta s-a transformat într-o provocare pentru prezentator pentru că a vrut să vadă în cât timp termină misiunea de a găsi posesorul banilor

Uite ce am găsit acum în parcare, lângă mașina mea. Și acum, întrebare. Fii sincer în sufletul tău…Ai căuta proprietarul, i-ai da banii înapoi? Sau să-mi iau ceva frumos de 1-8 martie? Sunt mai mulți…Ei bine, o să dureze niște ore, o să trebuiască să scriu pe niște grupuri, dar din bun simț și pentru faptul că, de câte ori am pierdut ceva, fără să fiu celebru, mai ales la Timișoara și la Reșița, mi s-au returnat bani și acte…O să îi dau înapoi! Hai să vedem cât îmi ia să aflu cine i-a pierdut. Știu, sunt într-o parcare unde știu cam cine ar putea să vină! 15.40…începe cronometrul, a spus pe Instagram Dani Oțil.

La aproape o oră distanță Dani Oțil a actualizat situația și a spus că a găsit posesorul banilor.

16.25…Eu zic că e bine. Nou record! În aproape 45 de minute am descoperit omul care a pierdut banii. Este tatăl unei fetițe care a venit în acea parcare să ia fetița. Sau poate să o lase…Nu știm! Hai, eu mi-am făcut treaba de 1 și 8 martie. Fă-ți-o și tu! Înseninează și tu ziua cuiva și hai să fim mai corecți. Mai ales cei care nu stăm în banii ăia. Vă dați seama cât de aiurea este când pierzi un buletin sau un carnet de conducere? Și poate nici nu ai domiciliul în locul în care l-ai pierdut sau locul în care trăiești…E o întreagă tevatură! Nu mă luați de exemplu, că am și eu păcatele mele. Dar zic și eu…Cineva zâmbește azi, a adăugat prezentatorul.

VEZI ȘI: Dani Oțil nu se uită la bani! Ce cadou a primit Gabriela, soția lui, de Valentine’s Day

Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie! De ce au luat decizia radicală? „Un chin”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de familie și casă
Știri
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de…
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Știri
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la...
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de ...
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de familie și casă
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. ...
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
Singurul aliment care poate fi consumat în dietă și în Postul Paștelui, potrivit dr. nutriționist ...
Singurul aliment care poate fi consumat în dietă și în Postul Paștelui, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Nu există un produs cu mai puține calorii”
Cătălin Botezatu face lumină după imaginile care au înnebunit fanele: „Oamenii pot să se iubească ...
Cătălin Botezatu face lumină după imaginile care au înnebunit fanele: „Oamenii pot să se iubească și în alt fel”
Scandal după finala Power Couple 2026. Fanii emisiunii de la Antena 1 au răbufnit: ”Ești praf!”
Scandal după finala Power Couple 2026. Fanii emisiunii de la Antena 1 au răbufnit: ”Ești praf!”
Vezi toate știrile
×