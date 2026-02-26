Dani Oțil a găsit un teanc de bani într-o parcare din București, după finala Power Couple 2026. Ce a făcut imediat după

În ziua în care emisiunea Power Couple a ajuns la final, prezentatorul Dani Oțil a avut parte de o mică întâmplare. Acesta a găsit niște bani pe jos, iar momentul a fost filmat și postat de el pe rețelele de socializare. Prezentatorul i-a întrebat pe fani ce ar face cu banii.

Power Couple s-a încheiat, ceea ce înseamnă că un cuplu a câștigat suma de 50.000 de euro. În ziua în care banii au ajuns la câștigător prezentatorul emisiunii Dani Oțil a avut parte de un moment neașteptat. Acesta a găsit într-o parcare, pe jos, un teanc de bani.

În momentul în care a văzut suma uriașă de bani s-a gândit să imortalizeze întâmplarea. A făcut filmarea, a postat-o pe pagina lui de Instagram și a venit cu o întrebare fantastică. Vedeta i-a întrebat pe internauți ce ar face cu banii, i-ar lua acasă sau ar încerca să găsească persoana care a pierdut banii.

Ce a făcut Dani Oțil cu banii găsiți

După ce a arătat că a găsit teancul de bani, Dani Oțil a spus că a decis să găsească persoana care i-a pierdut. Asta s-a transformat într-o provocare pentru prezentator pentru că a vrut să vadă în cât timp termină misiunea de a găsi posesorul banilor

Uite ce am găsit acum în parcare, lângă mașina mea. Și acum, întrebare. Fii sincer în sufletul tău…Ai căuta proprietarul, i-ai da banii înapoi? Sau să-mi iau ceva frumos de 1-8 martie? Sunt mai mulți…Ei bine, o să dureze niște ore, o să trebuiască să scriu pe niște grupuri, dar din bun simț și pentru faptul că, de câte ori am pierdut ceva, fără să fiu celebru, mai ales la Timișoara și la Reșița, mi s-au returnat bani și acte…O să îi dau înapoi! Hai să vedem cât îmi ia să aflu cine i-a pierdut. Știu, sunt într-o parcare unde știu cam cine ar putea să vină! 15.40…începe cronometrul, a spus pe Instagram Dani Oțil.

La aproape o oră distanță Dani Oțil a actualizat situația și a spus că a găsit posesorul banilor.

16.25…Eu zic că e bine. Nou record! În aproape 45 de minute am descoperit omul care a pierdut banii. Este tatăl unei fetițe care a venit în acea parcare să ia fetița. Sau poate să o lase…Nu știm! Hai, eu mi-am făcut treaba de 1 și 8 martie. Fă-ți-o și tu! Înseninează și tu ziua cuiva și hai să fim mai corecți. Mai ales cei care nu stăm în banii ăia. Vă dați seama cât de aiurea este când pierzi un buletin sau un carnet de conducere? Și poate nici nu ai domiciliul în locul în care l-ai pierdut sau locul în care trăiești…E o întreagă tevatură! Nu mă luați de exemplu, că am și eu păcatele mele. Dar zic și eu…Cineva zâmbește azi, a adăugat prezentatorul.

