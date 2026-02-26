Scandal după finala Power Couple 2026. Fanii emisiunii de la Antena 1 au răbufnit: ”Ești praf!”

Marius Urzică a fost criticat pentru felul în care s-a comportat în marea finală de la emisiunea Power Couple. Soția lui nu mai rezista să continue proba, dar el nu s-a oprit. Fanii care au urmărit concursul au reacționat imediat.

Marea finală a competiției Power Couple care a avut loc aseară pe Antena 1 a adunat o mulțime de reacții. Pe lângă felicitările care au curs pentru cuplul câștigător, în prim plan a fost și Marius Urzică. El a fost blamat dur de urmăritori.

Aceștia au reacționat imediat ce au văzut cum s-a comportat concurentul cu soția lui. Ea l-a implorat cu lacrimi în ochi să se oprească pentru că simțea că nu mai poate duce proba la final. Acesta în schimb, având competiția în sânge, a forțat-o pe soția lui să reziste mai mult.

Ce au spus fanii emisiunii

După ce au văzut care a fost atitudinea lui Marius vizavi de Simona, internauții au reacționat imediat pe rețelele de socializare. Aceștia l-au sfătuit pe sportiv să lase orgoliul, dar și că aceasta este mentalitatea unui campion.

”Poți să fii campionul campionilor, dacă soția ta plânge lângă tine și tu îi spui să continue, ești praf / Marius, Marius lasă orgoliul și învață să pierzi când vezi că femeia iubită nu mai poate! Simona a fost o luptătoare și a arătat mereu că poate, dar când este peste puterile ei înțelege /Pentru Marius am avut întotdeauna un respect imens, ne-a arătat și în seara aceasta mentalitatea de campion, sunt câteva dintre reacțiile fanilor.

Cum a răspuns Simona Urzică

În timp ce fanii îl criticau pe soțul ei, Simona a venit și ea cu replica. Ea a spus că soțul ei o iubește fără doar și poate, iar faptul că a tras de ea să continue nu a fost pentru că îi voia răul, ci pentru că a arătat de multe ori că poate.

Dragi oameni, am văzut multe comentarii în care se aruncă cuvinte grele către soțul meu, Marius Urzică, și simt nevoia să vă scriu câteva rânduri…Adevărul este simplu: Marius mă iubește și mă respectă, iar asta nu se pune la îndoială. Finala a fost una grea. Eu ajunsesem într-un punct în care simțeam că nu mai pot fizic și îl rugam să ne oprim. El însă spunea „încă puțin„ , nu din răutate, nu din orgoliu și nici pentru că nu îi pasă de mine, ci pentru că asta este mentalitatea unui campion- să lupți până la capăt, chiar și atunci când pare imposibil. Uneori, în sport și în momente de presiune, deciziile vin din lipsă de iubire. Noi știm ce este între noi, iar asta contează cel mai mult. Vă rog doar să încercați să înțelegeți înainte să judecați, a transmis Simona Urzică.

