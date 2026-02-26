Acasă » Știri » Scandal după finala Power Couple 2026. Fanii emisiunii de la Antena 1 au răbufnit: ”Ești praf!”

Scandal după finala Power Couple 2026. Fanii emisiunii de la Antena 1 au răbufnit: ”Ești praf!”

De: Denisa Crăciun 26/02/2026 | 17:30
Scandal după finala Power Couple 2026. Fanii emisiunii de la Antena 1 au răbufnit: ”Ești praf!”
Sursa foto: Captură Antena 1

Marius Urzică a fost criticat pentru felul în care s-a comportat în marea finală de la emisiunea Power Couple. Soția lui nu mai rezista să continue proba, dar el nu s-a oprit. Fanii care au urmărit concursul au reacționat imediat.

Marea finală a competiției Power Couple care a avut loc aseară pe Antena 1 a adunat o mulțime de reacții. Pe lângă felicitările care au curs pentru cuplul câștigător, în prim plan a fost și Marius Urzică. El a fost blamat dur de urmăritori.

Aceștia au reacționat imediat ce au văzut cum s-a comportat concurentul cu soția lui. Ea l-a implorat cu lacrimi în ochi să se oprească pentru că simțea că nu mai poate duce proba la final. Acesta în schimb, având competiția în sânge, a forțat-o pe soția lui să reziste mai mult.

Ce au spus fanii emisiunii

După ce au văzut care a fost atitudinea lui Marius vizavi de Simona, internauții au reacționat imediat pe rețelele de socializare. Aceștia l-au sfătuit pe sportiv să lase orgoliul, dar și că aceasta este mentalitatea unui campion.

”Poți să fii campionul campionilor, dacă soția ta plânge lângă tine și tu îi spui să continue, ești praf / Marius, Marius lasă orgoliul și învață să pierzi când vezi că femeia iubită nu mai poate! Simona a fost o luptătoare și a arătat mereu că poate, dar când este peste puterile ei înțelege /Pentru Marius am avut întotdeauna un respect imens, ne-a arătat și în seara aceasta mentalitatea de campion, sunt câteva dintre reacțiile fanilor.

Cum a răspuns Simona Urzică

Simona Urzica și Marius. SURSA FOTO: Social media
Simona Urzica și Marius. SURSA FOTO: Social media

În timp ce fanii îl criticau pe soțul ei, Simona a venit și ea cu replica. Ea a spus că soțul ei o iubește fără doar și poate, iar faptul că a tras de ea să continue nu a fost pentru că îi voia răul, ci pentru că a arătat de multe ori că poate.

Dragi oameni, am văzut multe comentarii în care se aruncă cuvinte grele către soțul meu, Marius Urzică, și simt nevoia să vă scriu câteva rânduri…Adevărul este simplu: Marius mă iubește și mă respectă, iar asta nu se pune la îndoială. Finala a fost una grea. Eu ajunsesem într-un punct în care simțeam că nu mai pot fizic și îl rugam să ne oprim. El însă spunea încă puțin„ , nu din răutate, nu din orgoliu și nici pentru că nu îi pasă de mine, ci pentru că asta este mentalitatea unui campion- să lupți până la capăt, chiar și atunci când pare imposibil. Uneori, în sport și în momente de presiune, deciziile vin din lipsă de iubire. Noi știm ce este între noi, iar asta contează cel mai mult. Vă rog doar să încercați să înțelegeți înainte să judecați, a transmis Simona Urzică.

VEZI ȘI: În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un moment potrivit pentru noi!”

Merită? Câți bani au primit Oase și Maria Pitică, de fapt, pentru că au câștigat Power Couple 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de familie și casă
Știri
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de…
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Știri
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la...
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de ...
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de familie și casă
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Dani Oțil a găsit un teanc de bani într-o parcare din București, după finala Power Couple 2026. ...
Dani Oțil a găsit un teanc de bani într-o parcare din București, după finala Power Couple 2026. Ce a făcut imediat după
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. ...
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
Singurul aliment care poate fi consumat în dietă și în Postul Paștelui, potrivit dr. nutriționist ...
Singurul aliment care poate fi consumat în dietă și în Postul Paștelui, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Nu există un produs cu mai puține calorii”
Cătălin Botezatu face lumină după imaginile care au înnebunit fanele: „Oamenii pot să se iubească ...
Cătălin Botezatu face lumină după imaginile care au înnebunit fanele: „Oamenii pot să se iubească și în alt fel”
Vezi toate știrile
×