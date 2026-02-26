Acasă » Știri » În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un moment potrivit pentru noi!”

De: Denisa Crăciun 26/02/2026 | 14:11
Maria Pitică și Oase au câștigat marele premiu Power Couple 2026. Aceștia au luptat foarte mult pentru banii oferiți în finală și au dezvăluit că au venit la momentul potrivit. Cei doi știu deja în ce vor investi banii.

Emisiunea Power Couple de pe Antena 1 a ajuns la final aseară. Cuplul care a ieșit învingător este format din Maria și Oase. Cei doi au ieșit în semifinale, dar au avut șansa de a reintra în competiție. Acest lucru i-au făcut să fie și mai competitivi, iar astfel au fost desemnați Power Couple.

Câștigătorii au vorbit despre ce vor face cu banii. Aceștia au mărturisit că au știut de la început cum îi vor investi, dacă vor câștiga. Cuplul a mai povestit și cum a reușit să ajungă până în finală, dar mai ales cum au reușit să câștige.

Maria Pitică și Oase, despre marele premiu de la Power Couple 2026

Cei doi au câștigat uriașa sumă de 50.000 de euro. Visul lor este mai aproape de a se împlini, deoarece știu cum vor cheltui acești bani. Maria Pitica a dezvăluit într-un interviu că vor investi această sumă în afacerea pe care tocmai au deschis-o.

„Vor fi cheltuiți, într-un fel sau altul. Cred că premiul a venit într-un moment potrivit pentru noi! Am tot așteptat și am muncit pentru noi în ultima perioadă, dar am luat-o și pe un drum nou împreună. Ne-am logodit, iar eu mi-am început afacerea. Acum o să o pun pe picioare!”, a declarat Maria Pitica.

Cum au câștigat concursul Maria Pitică și Oase

Lupta pe care au dus-o pe tot parcursul emisiunii a dat roade. Cei doi au câștigat și au dezvăluit cum au reușit acest lucru. Ei spun că, pe lângă talentele pe care și le-au descoperit, cel mai important pentru ei a fost că s-au completat impecabil. Asta a ajutat mult să ducă la capăt multe dintre probe, mai ales proba finală.

„E foarte ușor aici, ca la proba cu nunta. Imediat vă zic! Cri-cri-cri. (râde) Lăsând gluma, încrederea pe care mi-o oferă, în primul rând. Mă uit la emisiune și îmi dau seama că au fost situații în care nu a fost bine ce am făcut, dar ea m-a lăsat să fac, ba chiar m-a încurajat. O iubesc pentru asta! În plus, a fost descoperit talentul ei, pe care nu îl vedea până acum. Știe să se cațere, știe să sară, a ajuns să facă de toate, peste tot. Puterea ei mentală este mare! În plus, mă susține și este frumoasă”, a declarat Oase.

