Se modifică procedura de divorț în România? Senatul României a adoptat o inițiativă legislativă nouă

Alegerea numelui de familie după divorț poate deveni una strict personală. Noua legislație propune o schimbare radicală. Foștii soți își vor gestiona singuri identitatea după ce se despart.

O nouă inițiativă legislativă a fost adoptată luni de senat. Aceasta prevede că decizia numelui de familie după divorț nu va mai reveni fostului partener sau instanței, ci va deveni o manifestare de voință unilaterală.

Proiectul de lege a fost aprobat cu un scop clar. El are rolul de a elimina barierele birocratice. Mai concret, soțul care dorea să păstreze numele de familie din timpul căsătoriei trebuia să aducă motive clare pentru care vrea să facă asta, în cazul în care acest aspect nu era de comun acord.

Se modifică procedura de divorț în România?

Noile modificări sunt extrem de simple. În urma acestei noi legislații, fiecare soț va decide de unul singur dacă păstrează numele din timpul căsătoriei. O altă opțiune pe care o pune la dispoziție inițiativa este păstrarea automată a numelui. Dacă în timpul procedurii de divorț soții nu fac nicio opțiune, ambii vor păstra în mod automat numele pe care l-au avut în timpul căsniciei.

Până acum, legea era diferită și după divorț se revenea automat la numele anterior. Un alt beneficiu al acestei noi legislații este simplificarea divorțului la notar. În acest caz, nu mai este necesar consensul asupra numelui pentru a putea accesa această procedură la notar sau starea civilă.

De ce era esențială schimbarea legislativă

Argumentele pentru care era vitală modificarea sunt protejarea carierei, adică cei care și-au construit o carieră cu acel nume nu mai trebuie să schimbe numele, interesul minorului care se referă la simplificarea procedurilor administrative pentru copii, dar și autonomia personală. Asta înseamnă că numele este un atribut și dreptul de a-l purta nu trebuie să fie decizia altei persoane.

„Libertatea de a păstra numele nu poate fi condiționată de acordul unei terțe persoane, chiar dacă aceasta este fostul soț”, mai spun inițiatorii legislației.

În alte țări, această lege este implementată de mult. În Germania, Polonia și Olanda deja se practică păstrarea numelui după divorț. Chiar dacă a trecut de Senat, proiectul nu se aplică momentan. Trebuie să primească votul decizional al Camerei Deputaților, să fie promulgat de Președintele țării și apoi publicat în Monitorul Oficial.

