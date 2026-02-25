Trauma divorțurilor din trecut alimentează boom-ul contractelor prenupțiale în rândul Generației Z. Tot mai multe cupluri tinere își protejează averea înainte de nuntă

Tot mai mulți tineri aleg să își protejeze bunurile încă înainte de căsătorie, iar fenomenul ia amploare în special în rândul Generației Z și al milenialilor. Contractul prenupțial, odinioară asociat cu miliardari și vedete, devine rapid o normă în rândul cuplurilor obișnuite.

De la excepție la regulă

Jason Berrent a fost inițial surprins când partenerul său, Adam Newell, a propus semnarea unui acord prenupțial înainte de căsătoria lor. „Am fost total împotrivă. Credeam că dacă cineva vrea un prenup, înseamnă că se așteaptă la divorț”, spune Berrent. Însă pentru Newell, ideea nu era un semn de pesimism, ci o lecție învățată din istoria familiei sale, marcată de multiple divorțuri și falimente.

Cuplul a semnat în 2022 un contract prin care au stabilit clar ce se întâmplă cu afacerea lor de YouTube în caz de separare. „Privind înapoi, a fost unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut”, spune Berrent.

Între 2010 și 2023, procentul americanilor căsătoriți sau logodiți care au semnat un contract prenupțial a crescut de la 3% la 20%, potrivit companiei de cercetare The Harris Poll. În rândul Generației Z și al milenialilor, procentul ajunge la 41% și respectiv 47%.

Boom-ul a generat o întreagă industrie de start-up-uri care promit contracte mai rapide și mai accesibile. Aplicația HelloPrenup, lansată în 2021, a facilitat acorduri care acoperă active în valoare de 27 de miliarde de dolari. Alte platforme oferă consultanță juridică asistată de inteligență artificială și servicii online simplificate.

Trei factori care schimbă mentalitatea

Creșterea popularității contractelor prenupțiale este alimentată de trei tendințe majore. În primul rând, oamenii se căsătoresc mai târziu. Dacă în 2005 vârsta medie la prima căsătorie în SUA era de 27 de ani, în 2025 a ajuns la 30,8 ani. Astfel, mulți ajung la altar având deja cariere și active proprii.

În al doilea rând, mulți tineri sunt copii ai „boom-ului divorțurilor” din anii ’80, când aproximativ jumătate dintre căsătorii se încheiau prin separare. Experiențele părinților îi fac mai precauți.

În al treilea rând, se apropie cea mai mare transferare de avere din istorie: până în 2048, în SUA se estimează că 124 de trilioane de dolari vor fi moșteniți de generațiile următoare. Milenialii ar urma să primească 46 de trilioane de dolari, ceea ce înseamnă că miza financiară este mai mare ca oricând.

Protejarea afacerilor, moștenirilor și datoriilor

Conform The Telegraph, pentru multe cupluri tinere, contractul prenupțial stabilește că afacerile personale și moștenirile rămân bunuri separate, iar ceea ce se construiește împreună devine proprietate comună. În plus, unii folosesc aceste acorduri pentru a-și proteja partenerul de eventuale datorii, cum ar fi creditele studențești.

Costurile, altădată un obstacol, scad rapid datorită digitalizării și utilizării AI. Totuși, experții recomandă consultarea unui avocat pentru a evita problemele pe termen lung.

Fenomenul nu este limitat la SUA. Și în Marea Britanie apar tot mai multe start-up-uri specializate în prenup-uri, semn că tendința devine internațională.

Pentru Generația Z, contractul prenupțial nu mai este un semn de lipsă de încredere, ci o conversație despre responsabilitate, siguranță financiară și transparență înainte de a spune „da”.

