Cum arată casa Alinei Pușcaș. Vila impresionantă în care locuiește prezentatoarea de la Antena 1 este o redefinire a minimalismului

După ce s-au mutat de șapte ori, Alina Pușcaș și soțul ei au, în sfârșit, casa la care au visat. După multă muncă, aceștia și-au văzut visul îndeplinit și locuiesc acum într-o vilă superbă și atipică. Construcția casei, începută în 2020, s-a finalizat după patru ani de muncă asiduă, timp în care Alina s-a implicat în toate detaliile amenajării. Cum arată vila impresionantă în care locuiește prezentatoarea de la Antena 1?

Vila de lux în care locuiește familia Alinei Pușcaș este situată într-o zonă exclusivistă și este rezultatul colaborării cu arhitecți și designeri de top. Vedeta și soțul ei au cumpărat terenul în 2018, iar de atunci au investit timp, bani și multă creativitate pentru a își construi locuința perfectă. Rezultatul este o redefinire a minimalismului, care i-a surprins pe mulți.

Cum arată vila impresionantă în care locuiește Alina Pușcaș

Locuința Alinei Pușcaș impresionează prin designul său modern și detaliile spectaculoase. Vedeta a dezvăluit, în podcastul „Design Stories”, că s-a implicat „110%” în procesul de amenajare, iar rezultatul este o casă unică, cu personalitate.

Intrarea în casă, realizată din lemn sculptat, este elementul care dă tonul locuinței spectaculoase, oferindu-i o identitate aparte. De asemenea, bucătăria, este un alt punct de atracție, decorată în nuanțe elegante de alb-murdar și gri închis, completate de texturi lucioase care adaugă rafinament.

Însă, printre cele mai deosebite elemente care se găsesc în locuința vedetei se numără: statuia impunătoare din metal amplasată în fața casei, dar și macrameul uriaș din living, cu dimensiunile de 270×230 cm, realizat de artiști locali, care adaugă un aer artistic spațiului.

„Casa Alinei e gândită ca două volume care se suprapun, foarte sculpturală, o casă destul de dramatică și destul de statement. Sunt niște cuburi suprapuse. Estetica e destul de simplă, alb, negru, gri, puțin lemn, așa că am zis în proiect că intrarea în casă ar trebui să aibă un finisaj mai special. Alina vine într-o zi și zice: «M-am gândit să facem toată intrarea din lemn sculptat». E un element unic”, a dezvăluit Alina Vîlcu, arhitect și designer interior.

Alina Pușcaș s-a implicat în tot ce înseamnă amenajarea casei, iar multe dintre idei i-au aparținut ei. Vedeta s-a implicat în tot, iar de-a lungul timpului a împărtășit și cu fanii din mediul online rezultatele. După patru ani de muncă intensă, prezentatoarea de la Antena 1 se bucură de casa mult visată.

„Am încercat o redefinire a minimalismului cu elemente elegante precum scaunele și masa pe care vi le prezint în acest Reel. Este o masă perfectă pentru momente speciale sau pur și simplu să te bucuri în fiecare dimineață la cafea de ea. Blatul se poate comanda pe două tipuri de materiale – ceramică sau sticlă, iar picioarele sunt din metal”, spunea Alina Pușcaș, în mediul online.

Alina Pușcaș a fost la un pas de moarte: „Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 km/h aș fi pățit chestia asta?”

Te „urăsc” de undeva! Andreea Bălan a dezvăluit de ce nu o suportă pe Alina Pușcaș. Ce i-a făcut, de fapt, când erau la Antena 1

Foto: Captură video, Instagram