Acasă » Știri » Te „urăsc” de undeva! Andreea Bălan a dezvăluit de ce nu o suportă pe Alina Pușcaș. Ce i-a făcut, de fapt, când erau la Antena 1. Cătălin Măruță a aflat adevărul

De: Andreea Stăncescu 03/02/2026 | 16:48
Ce s-a întâmplat între Andreea Bălan și Alina Pușcaș
Deși pentru public au părut mult timp o echipă unită, realitatea din culise a fost diferită, iar relația dintre Andreea Bălan și Alina Pușcaș a fost una tensionată încă din perioada în care lucrau împreună la „Te cunosc de undeva!”. Cele două vedete au împărțit același platou ani la rând, însă legătura lor nu a fost niciodată atât de apropiată precum s-a crezut.

„Te cunosc de undeva!” rămâne unul dintre cele mai longevive și apreciate show-uri de divertisment din România, iar de-a lungul timpului, numele Andreei Bălan și al Alinei Pușcaș au fost strâns legate de acest proiect. Încă de la primul sezon, cele două vedete au împărțit platoul și se credea că relația lor este una apropiată.

În 2024, Andreea Bălan a decis să plece din emisiune, după ce a făcut parte din juriu timp de 12 ani. Ea a fost prezentă în 19 sezoane ale show-ului de transformări de la Antena 1. Cântăreața și-a dorit să se concentreze pe proiectele personale și pe viața de familie.

De ce nu o suportă Andreea Bălan pe Alina Pușcaș

Recent, Andreea Bălan a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a participat la rubrica „sosurile picante”. În timpul jocului, a extras un bilețel cu întrebarea: „Numește o vedetă din România pe care ai evita-o la o petrecere”. Fără să stea pe gânduri, cântăreața a răspuns: Alina Pușcaș.

Întrebată de ce, ea a explicat că, la un moment dat, au fost „ca o familie”, însă lucrurile s-au schimbat în timp. Potrivit declarațiilor sale, prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” a ar fi vorbit urât despre ea, lucru care a deranjat-o profund, iar relația dintre ele s-a răcit considerabil. Cele două au colaborat doar pe plan profesional pentru ca show-ul să fie unul reușit.

„Odată am fost mare familie, apoi n-am mai fost. A vorbit urât de mine! Și nu mi-a plăcut”, a spus Andreea Bălan la emisiunea moderată de Cătălin Măruță.

CITEȘTE ȘI: Andreea Bălan, dezvăluiri intime despre cererea în căsătorie. Câte rochii de mireasă va purta în ziua cea mare

Andreea Bălan, amendată drastic de Antena 1. Clauzele pe care le-a încălcat cântăreața: ”A fost dramatic”

