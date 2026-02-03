Cu cât se vinde 1 kg de ficat de pui BRAZILIAN, în supermarketurile din București. Clienții au crezut că este o eroare

Mergem des la cumpărături, dar știm cu adevărat ce achiziționăm? În fața raftului cu carne, alegerea ne aparține. Vrem produse din afară la preț mai mic sau locale, care nu sunt așa ieftine? Decizia spune multe despre prioritățile noastre ca și consumatori. Punem pe primul loc bugetul, siguranța alimentară, gustul, sau proveniența?

Românii oscileză, vor carne ca la mama acasă, își doresc să cunoască proveniența produsului respectiv, dar prețul îi trimite, de multe ori, la cel de peste graniță. De multe ori, mulți dintre noi uită că sănătatea este primordială și contează mai mult decât orice altceva.

Așadar, ce alegi dintre un „ficat de pui congelat din Mercosur (Brazilia) la 9,99 lei/kg, ficat de pui congelat din Polonia la 12,21 lei/kg și ficat de pui proaspăt din România la 24,49 lei/kg”, conform unei postări făcută pe rețelele de socializare de Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România?

Ficatul congelat din Brazilia, rentabil, dar cât de sănătos?

La prima vedere, ficatul congelat din Brazilia pare alegerea logică, pentru că prețul este greu de neglijat, diferența față de produsul românesc fiind de peste 14 lei pe kilogram, lucru care contează enorm pentru o familie cu venituri mici, sufocată de taxe. Totuși, dincolo de preț trebuie să ținem cont de modul în care a fost transportat alimentul, de felul în care a fost crescută pasărea respectivă. Practic, plătești mai puțin la casă, dar accepți un produs procesat într-un sistem asupra căruia nu ai niciun control real. Varianta din Polonia e de preferat, dar vorbim tot de un aliment congelat.

Ce avantaje are ficatul de pui proaspăt din România

Deși este mai scump, ficatul de pui proaspăt din România are alte avantaje, o altă prospețime, un alt gust și cu siguranță se comportă mai bine la gătit. Cu toate astea, părerile consumatorilor sunt împărțite. În general, în aceste vremuri vitrege, românii pun mare preț pe prețul de la raft.

„Sincer, probabil că îl voi încerca pe cel brazilian. Dacă e bun, rămâne. Dacă pică la proba gătitului, îl încerc pe ăla polonez și tot așa până ajung să găsesc ceva rezonabil. Că nu știu alții cum sunt, dar eu nu cumpăr mâncare să vorbesc cu ea, așa că nu mă interesează sursă. Mă interesează raportul calitate/preț. Că e românesc, indian, african…cât timp are certificat de calitate, e ok. Că eu nu cred că brazilianul trimite alimente de la mama zmeilor doar ca să fie aruncate în port la destinație pentru neconformitat”, spune un consumator pe rețelele de socializare.

Foto: Asociatia pentru Protecția Consumatorilor din România

