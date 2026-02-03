Alimentele care sunt la fel de periculoase ca țigările. Cercetătorii trag semnalul de alarmă

O nouă teorie zdruncină lumea științei! Alimentele ultraprocesate ar trebui să fie considerate la fel de periculoase ca tutunul, spun cercetătorii.

Alimentele ultraprocesate au mai multe în comun cu țigările decât cu fructele sau legumele și necesită reglementări mult mai stricte, potrivit unui nou raport. Alimentele ultraprocesate și țigările sunt concepute pentru a încuraja dependența și consumul, susțin cercetătorii de la trei universități din SUA, care fac o paralelă între efectele nocive asupra sănătății pe care ambele le au.

Disponibile în întreaga lume, alimentele ultraprocesate sunt fabricate industrial, pe bază de emulgatori sau coloranți și arome artificiale. În această categorie includem băuturile răcoritoare și gustările ambalate, cum ar fi chipsurile și biscuiții, conform The Guardian.

Specialiștii susțin că alimentele ultraprocesate sunt la fel de nocive ca țigările

Conform studiului realizat de specialiștii de la Harvard, Universitatea din Michigan și Universitatea Duke, există asemănări în producția alimentelor ultraprocesate și cel ale țigărilor, dar și în modul în care producătorii încearcă să optimizeze „dozele” produselor și viteza cu care acestea activează circuitele de recompensă din organism. Autorii folosesc date din domeniile științei și nutriției pentru a fundamenta comparațiile, care au fost publicate pe 3 februarie în revista de specialitate Milbank Quarterly.

Ei consideră că afirmațiile precum „fără grăsimi” sau „fără zahăr” reprezintă o formă de „cosmetizare a imaginii , care poate întârzia reglementarea, la fel cum, în anii 1950, filtrele de țigări erau promovate drept inovații protectoare, deși „în practică ofereau beneficii minime”.

„Multe alimente ultraprocesate au mai multe caracteristici comune cu țigările decât cu fructele sau legumele minim procesate și, prin urmare, necesită un nivel de reglementare proporțional cu riscurile semnificative pe care le prezintă pentru sănătatea publică”, susțin cercetătorii.

Ce au aflat specialiștii de la pacienți

Una dintre autoare, profesoara Ashley Gearhardt de la Universitatea din Michigan, psiholog clinician specializat în dependențe, mărturisește că pacienții ei au făcut aceleași legături.

„Sunt dependentă de chestiile astea, îmi este poftă de ele . Obișnuiam să fumez țigări și acum am același obicei, dar cu suc și gogoși. Știu că mă omoară, vreau să mă las, dar nu pot”, i-a spus o pacientă.

Gearhardt crede că ar trebui să fie posibilă o distincție între alimentele ultraprocesate dăunătoare și alte alimente, în același mod în care băuturile alcoolice se diferențiază de alte băuturi.

Profesorul Martin Warren, director științific la Institutul Quadram, un centru specializat de cercetare alimentară, susține că, deși există o paralelă între alimentele ultraprocesate și tutun, autorii au exagerat în comparațiile lor. El crede că ar trebui să se ia în considerare cauza reală a efectelor adverse asupra sănătății: conținutul acestor produse sau faptul că ele înlocuiesc „alimente integrale bogate în fibre, micronutrienți și compuși vegetali protectori”.

Sursa foto: Envato

