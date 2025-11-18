Acasă » Știri » Top 5 cele mai scumpe alimente din lume. Sunt delicatese de lux pentru buzunarul românilor

Top 5 cele mai scumpe alimente din lume. Sunt delicatese de lux pentru buzunarul românilor

De: Mirela Loșniță 18/11/2025 | 12:20
Top 5 cele mai scumpe alimente din lume. Sunt delicatese de lux pentru buzunarul românilor
Sursă foto: Pixabay

În lumea culinară contemporană, anumite alimente au ajuns să fie privite ca simboluri ale luxului și rafinamentului, depășind cu mult simpla lor utilitate ca ingrediente. Aceste delicatese rare și scumpe sunt considerate adevărate comori culinare datorită disponibilității lor limitate, a procesului laborios de recoltare și a profilurilor de arome unice, care le fac extrem de apreciate de gurmanzi și colecționari de experiențe gastronomice, potrivit CSID.

Delicatesele se vând la prețuri uriașe, iar motivul se regăsește în faptul că sunt extrem de rare, fac parte din tradițiile unor popoare, cererea mare din partea oamenilor cu bani sau complexitatea procesului de producție. Află numai pe CSID.ro care sunt top 5 cele mai scumpe alimente din lume!

Tags:
Iți recomandăm
Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă de respect și complet nepotrivit”
Știri
Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă…
Ce refuză Smiley cu vehemență să facă de Crăciun sau de Paște. Artistul a pus piciorul în prag!
Știri
Ce refuză Smiley cu vehemență să facă de Crăciun sau de Paște. Artistul a pus piciorul în prag!
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii decembrie? Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii decembrie? Prognoza ANM pentru următoarele...
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie 2025. Care e singura condiție
Gandul.ro
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu un cred făcut fără acordul ei
Adevarul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie...
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Cum arată VLAH, primul blindat românesc 4x4, produs la Moreni
Mediafax
Cum arată VLAH, primul blindat românesc 4x4, produs la Moreni
Parteneri
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Click.ro
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De...
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o greșeală crucială: „Este un drum fără ieșire”
Digi 24
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o greșeală...
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini
Digi24
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și...
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Descopera.ro
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie 2025. Care e singura condiție
Gandul.ro
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie 2025. Care...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Detalii neștiute din culisele MasterChef. Concurentul l-a dat de gol pe Florin Dumitrescu: “N-am ce ...
Detalii neștiute din culisele MasterChef. Concurentul l-a dat de gol pe Florin Dumitrescu: “N-am ce să caut acolo” | EXCLUSIV
Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă ...
Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă de respect și complet nepotrivit”
Caz revoltător în Argeș: O mamă este acuzată că și-ar batjocori bebelușul de 6 luni cu gene false ...
Caz revoltător în Argeș: O mamă este acuzată că și-ar batjocori bebelușul de 6 luni cu gene false și… tatuaje! | EXCLUSIV
Ce refuză Smiley cu vehemență să facă de Crăciun sau de Paște. Artistul a pus piciorul în prag!
Ce refuză Smiley cu vehemență să facă de Crăciun sau de Paște. Artistul a pus piciorul în prag!
A murit și bărbatul internat la ATI în Istanbul. Alți doi turiști din același hotel au ajuns la ...
A murit și bărbatul internat la ATI în Istanbul. Alți doi turiști din același hotel au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta din Turcia
De ce și-a luat viața Marius Chivu, polițistul de 24 de ani din Mioveni. Avea mari probleme de 3 luni. ...
De ce și-a luat viața Marius Chivu, polițistul de 24 de ani din Mioveni. Avea mari probleme de 3 luni. Ce îl rugase pe șeful din Giurgiu?
Vezi toate știrile
×