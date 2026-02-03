Ce i-a spus mama lui Abush Andreei Bostănică când s-au cunoscut pentru prima oară: ”Doar intrase pe ușă!”

Scandalul dintre Andreea Bostănică și Abush capătă o nouă turnură. După acuzații, negări și declarații dure, influencera scoate la iveală un detaliu ignorat în timpul relației, dar imposibil de trecut cu vederea acum: prima întâlnire cu mama lui.

Andreea Bostănică se află, în ultimele săptămâni, în mijlocul unuia dintre cele mai intense scandaluri din online. Totul a pornit după ce influencera a apărut pe TikTok într-o postare lacrimogenă, în care a dezvăluit că a fost înșelată și că a aflat acest lucru din mesajele și dovezile primite de la diverse persoane. De cealaltă parte, Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului, a ieșit public și a făcut o serie de declarații care au inflamat și mai tare situația: a susținut că nu ar fi avut, de fapt, o relație cu Andreea și că nu i-ar fi oferit cadourile luxoase pe care aceasta le-a afișat de-a lungul timpului pe rețelele sociale, deși încearcă să recupereze de la ea diverse bunuri pe care i le-ar fi oferit in diverse contexte. Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Andreea Bostănică a decis să vorbească deschis despre relație, bani, cadouri și ruptura definitivă dintre ei.

Ce cadouri a primit în cei doi ani de relație

Andreea a vorbit despre cadourile primite și despre ce a contat, de fapt, pentru ea în relație:

„Nu cred că valorează atât de mult prețul unui cadou. Pe mine m-a șocat asta cu mașina. «Hai să donăm mașina unui preot». Pe mine asta m-a surprins foarte mult și bunătatea pe care o avea, conversațiile. Eu m-am atașat de el ca persoană, nu pentru cadouri, pentru că, așa cum am zis, sunt mii de oameni și primesc mesaje, oamenii vor să mă cunoască. Am primit multe cadouri de la el, bijuterii, mașini, apartament.”, a declarat Andreea Bostănică.

Ce spune despre declarațiile lui Abush, care a negat cadourile

Întrebată despre afirmațiile fostului iubit, care a susținut că anumite cadouri nu ar fi fost, de fapt, de la el, Andreea a avut o reacție calmă:

„El a considerat să iasă și să spună asta, cred că are un motiv și așa este corect pentru el, iar eu îi respect decizia. Dacă el a spus așa, ok.”

Măruță insistă și revine asupra subiectului mașinii.

„Chiar de 14 februarie, că tot încearcă lumea să spună că poate n-am primit de la el, chiar pe 14 februarie. Uite, ăsta cred că este cadoul meu favorit: mi-a dăruit o stea pe cer. Asta cred că o să țin minte și o să le spun și copiilor mei. Am primit o stea și pe acea stea, pe acele documente, pe lângă toate florile și ce cadouri mi-a mai dat, am memorat steaua aia. Scria – și încă mai e postarea – «cu dragoste de la…» și numele acestei persoane. Deși totul se poate afla, adevărul este undeva la mijloc.”

Andreea a confirmat clar faptul că a primit cadou de la fostul iubit mașini, dar a ținut să facă o precizare importantă:

„Da, este adevărat, dar țin să menționez că eu deja aveam mașină. La 18 ani mi-am cumpărat primul meu Mercedes, care și acum e în Chișinău. Deci da, e adevărat, am primit de la el astfel de cadouri și sunt foarte recunoscătoare.”

Mesajul care a schimbat totul

Andreea a dezvăluit și mesajele primite de la fostul iubit după despărțire:

„Eu nu mă cert, eu sunt o persoană foarte respectuoasă, dar această persoană a ieșit în online și a zis că vrea scandal. Acum câteva săptămâni am primit un mesaj de la el că dacă nu-l iert pentru ce a făcut și dacă nu mă întorc, o să-mi pară rău, Andreea. Și eram: adică, ce se întâmplă? Tu ai ales pe altcineva în locul meu, eu am aflat, fii fericit cu acea persoană. Și mi-a zis: ești sigură? Îți mai dau câteva zile să te gândești, să ne împăcăm, să fie totul ok. Și i-am zis: nu. La mine infidelitatea, până aici a fost.”

Întrebată dacă este sigură că nu a fost vorba despre persoane care au încercat să facă rău relației:

„Eu l-am iubit foarte mult. Am ținut foarte mult la el. Era totul cu dovezi. Chiar îmi scriau prieteni apropiați.”

Întâlnirea cu mama lui: „Primul mare red flag”

Andreea a povestit și despre întâlnirea cu mama fostului iubit, care a avut loc chiar la ea acasă, în București:

„Aveam foarte mari emoții. E o persoană extraordinară, la fel ca și el. Mi-a plăcut foarte mult de ea, dar un red flag foarte mare: era prima oară când doamna mă vedea și mi-a zis «Când facem nunta?». Doar intrase pe ușă. Mama, frate-miu se uitau la mine. (…) Aveam multe chestii de red flag pe care abia acum le-am realizat. În acești doi ani de relație nu le-am realizat. Era și foarte multă gelozie. Nu mă lăsa, de exemplu, când aveam o lansare de piesă și trebuia să merg la o emisiune, stilistul mă îmbrăca și el zicea: nu, nu, cum să mergi așa? Ce o să zică lumea? Nu zic, e un om foarte stilat, mi-a dat foarte multe sfaturi bune, dar erau multe chestii: nu intra pe live pe TikTok, nu pune atâtea story-uri, de ce iei promovarea aia? Nu ai nevoie, tu ai totul, eu îți ofer totul. Eu am fost educată că în viață nu trebuie să depinzi de nimeni. Poți să te întâlnești cu prințul universului.”

„Eu cred că el chiar m-a văzut ca pe soția lui și eu la fel pe el”

„Un an de zile doar m-a curtat. Cadouri sub ușă, pur și simplu deschideam ușa și erau buchete așa de mari. Nu e ca și cum o singură dată mi-a dat. Chestiile astea erau la ordinea zilei. Eu m-am simțit ca într-un basm un an de zile, până să fim împreună. Mai ales că eu sunt mai rece și mai ignorantă dacă nu mă interesează o persoană. Eu cred că el chiar m-a văzut ca pe soția lui și eu la fel pe el. Dar știu că nu sunt pregătită pentru așa ceva. Eu sunt un copil, abia am împlinit 21 de ani.”

Cadoul de jumătate de milion și avertismentul mamei

Andreea a vorbit și despre celebrul G-Class Brabus, cadoul care a stârnit controverse:

„Mama l-a iubit ca pe un fiu, dar uneori îmi spunea: vezi că nu este ok, pentru că acest cadou, această mașină, nu mi se pare ok să o primești. Tu nu ești căsătorită cu băiatul ăsta. Mama îi spunea și lui: să nu crezi că dacă faci chestii de genul o să fie o căsătorie rapidă. (…) Tot ce am afirmat că am primit de la el – bijuterii, mașină sau casă de vacanță – toate sunt pe numele meu.”

VEZI ȘI: Cu ce a rămas Andreea Bostănică după fosta relație. Cătălin Măruță a scos tot adevărul de la influenceriță