La doar 13 ani a înotat 4 kilometri printre rechini ca să-și salveze familia. O cursă disperată pentru viață în Australia

Un adolescent de 13 ani din Australia de Vest a reușit să înoate aproximativ patru kilometri, timp de patru ore, pentru a ajunge la țărm și a alerta autoritățile, după ce mama și cei doi frați ai săi au fost trași în larg de curenți puternici, în zona de coastă din sud-vestul țării.

Efortul acestuia a declanșat o operațiune amplă de salvare care a dus la recuperarea familiei în siguranță.

La doar 13 ani a înotat 4 kilometri printre rechini ca să-și salveze familia

Potrivit poliției din Australia de Vest, apelul de urgență a fost făcut vineri seară, după ce o femeie și doi copii au fost împinși în larg în apropiere de Quindalup, în timpul unei ieșiri recreative cu paddle board-uri și caiace.

Adolescentul, aflat în aceeași excursie, a decis să se întoarcă singur spre țărm pentru a cere ajutor, în ciuda valurilor mari și a vizibilității tot mai reduse.

„A vâslit o distanță scurtă, până când caiacul său a început să ia apă, apoi a înotat aproximativ patru kilometri până a ajuns la uscat”, a transmis poliția în comunicatul oficial.

Salvatorul maritim Paul Bresland a relatat pentru ABC că băiatul își amintește cum primele două ore a înotat purtând o vestă de salvare.

„Și-a dat seama că nu va reuși cu vesta de salvare, așa că a abandonat-o și a înotat următoarele două ore fără ea”, explică Bresland.

După ce adolescentul a ajuns la mal și a alertat autoritățile, echipele de intervenție au pornit o căutare extinsă pe mare. Descrierea detaliată a ambarcațiunilor – caiacul și plăcile de paddle – s-a dovedit esențială pentru localizarea rapidă a familiei.

„Într-o oră, am găsit caiacul”, declară Paul Bresland.

Mama, în vârstă de 47 de ani, împreună cu cei doi copii de 12 și 8 ani, au fost descoperiți în jurul orei 20:30, sprijinindu-se de o placă de paddle, după ce femeia reușise să lege cele trei ambarcațiuni improvizate pentru a-i ține împreună.

Cei trei au fost recuperați de o ambarcațiune a serviciilor de salvare maritimă.

O cursă disperată pentru viață în Australia

Reprezentantul poliției, James Bradley, a subliniat importanța gestului adolescentului:

„Acțiunile băiatului de 13 ani sunt excepționale. Determinarea și curajul său au salvat viața mamei și a fraților săi”. Paul Bresland a descris efortul copilului drept „supraomenească”.

Pentru 7news, băiatul a povestit că, în ciuda fricii, a continuat să înoate.

„Mă gândeam în mintea mea că o să reușesc”, mărturiseşte Austin Appelbee.

După ce a ajuns la țărm, aceasta a mai alergat aproximativ doi kilometri pentru a găsi ajutor.

„Am crezut că au murit. Aveam multă vinovăție în suflet, pentru că mă gândeam: Doamne, n-am fost suficient de rapid”, a relatat adolescentul.

Între timp, mama și cei doi copii mai mici au rămas pe mare peste opt ore, luptându-se cu frigul și epuizarea. Mai mult, unul dintre copii a spus că nu își mai simțea picioarele.

Un elicopter de salvare i-a reperat la aproximativ 14 kilometri de țărm, iar echipele maritime i-au adus în siguranță la mal. Familia urmează să se întâlnească în zilele următoare cu salvatorii pentru a le mulțumi personal.

