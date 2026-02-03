Acasă » Știri » Ștefania Costache, dezvăluiri dureroase la Dan Capatos Show după procesul cu medicul stomatolog: ”Au existat și alte plângeri”

Ștefania Costache, dezvăluiri dureroase la Dan Capatos Show după procesul cu medicul stomatolog: ”Au existat și alte plângeri”

De: Simona Vlad 03/02/2026 | 22:01
Ștefania Costache, în lacrimi, după procesul cu medicul stomatolog care a abuzat-o
Ștefania Costache, mărturie dureroasă în direct la Dan Capatos Show: „M-am lovit de un zid de neîncredere”! Ștefania Costache a intervenit în direct la Dan Capatos Show și a vorbit despre momentul în care a decis să își spună public povestea. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Tânăra a descris presiunea, reacțiile publice și lipsa de încredere cu care s-a confruntat după ce a făcut acuzațiile. Vezi emisiunea integrală aici!

„La început m-am luptat surprinsă, dar convinsă că nu voi renunța, indiferent de câți refuză să creadă adevărul și cu convingerea că în timp se vor convinge singuri. În cazul meu, să spunem, am fost norocoasă, deși este urât să spun treaba asta, pentru că au existat multiple victime despre care nu se știa. Au existat și alte plângeri la poliție făcute pe care le-au descoperit.”

Ea a explicat că apariția sa publică a fost urmată de reacții dure.

„În momentul în care eu am apărut și mi-am spus povestea, m-am lovit de un zid de neîncredere. Începând cu primul polițist care mi-a luat declarația și cu absolut tot ce înseamnă presa din România și reacția publicului.”

Ștefania a declarat că în unele apariții televizate a simțit că subiectul era tratat mai degrabă ca o sursă de audiență.

„Eram chemată doar pentru că subiectul făcea audiență, dar nu eram crezută nici măcar de către cei care prezentau subiectul. Se admitea faptul că nu cred în povestea asta din filme.”

Tânăra a mai spus și că situația s-a schimbat abia după apariția probelor.

„Norocul a fost de partea mea că au apărut probe concludente pe care publicul nu a mai putut să le conteste. Chiar și în contextul ăla se punea problema că poate totuși am vrut pe undeva, chiar dacă se demonstra că nu eram conștientă.”

Întrebată de Dan Capatos ce s-ar fi întâmplat în lipsa probelor, Ștefania Costache a declarat:

„De multe ori m-am întrebat: dacă nu apăreau alte victime, dacă nu exista proba de pe geacă, luată la un an jumate, dacă existau mici erori, mai aveam vreo șansă să-mi demonstrez adevărul într-o țară în care ține cu agresorul?”

În discuție a intervenit și doamna Dana, susținătoare a psihoterapeutului Cristian Andrei, care a susținut că indiferent de declarațiile victimelor, ea nu îl consideră pe doctorul Andrei vinovat. În replică, Ștefania a spus:

„Pe pământ nu există rău absolut, cum nu există bine absolut. Faptul că domnul doctor a reușit să îi facă dânsei un bine nu exclude faptul că a făcut altor persoane un mare rău. V-aș ruga să acordați aceeași prezumție de nevinovăție și victimelor. Să plecați de la premisa că persoanele astea n-au venit să mintă. Au dreptul să fie crezute și ele, cum îl credeți pe dânsul.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Una dintre victimele lui Cristian Andrei, marcată de experiența trăită în cabinet: ”M-am dus să plâng pe o bancă”

O altă victimă de-ale lui Cristian Andrei rupe tăcerea! A ajuns la medic la inițiativa mamei sale: “Am încremenit. Mi-aduc aminte cu groază!”

×