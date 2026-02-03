Acasă » Știri » Una dintre susținătoarele lui Cristian Andrei, dezvăluiri neașteptate la Dan Capatos Show: ”Am spus direct că nu îmi permit financiar să continui”

De: Simona Vlad 03/02/2026 | 22:21
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

În cadrul emisiunii Dan Capatos Show, doamna Dana, o susținătoare a psihoterapeutului Cristian Andrei a intervenit telefonic pentru a-și exprima punctul de vedere. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Vizibil emoționată, aceasta a explicat de ce a simțit nevoia să vorbească public. Vezi aici emisiunea integrală!

„Îmi este total inconfortabilă situația, dar am ținut neapărat să-mi spun punctul de vedere. Mi se pare important și vă mulțumesc că-mi dați acest prilej.”

Ea a spus că a ajuns în cabinetul lui Cristian Andrei într-un moment extrem de dificil din viața sa, generat de o problemă medicală a fiicei.

„Situația medicală a fiicei mele a fost primul motiv. A fost un moment delicat și grav. Să vezi copilul suferind și să-l dai în brațele anestezistului, ajungi efectiv să ai sentimentul acela de a te târî pe jos de suferință. Nu am știut ce să fac cu acea suferință.”

”Am spus direct că nu îmi permit financiar să continui”

Doamna Dana a explicat că, deși avea sprijin din partea familiei, a simțit nevoia unui ajutor specializat.

„Eu pe domnul doctor Cristian Andrei îl urmăresc de ani de zile și pur și simplu am căutat numărul dumnealui. Am vorbit cu staff-ul, am programat prima ședință. După prima ședință am spus direct că nu îmi permit financiar să continui. Nu a fost nicio problemă.”

Aceasta a menționat că a existat o soluție pentru a putea continua ședințele.

„Mi s-a spus că mă poate sprijini. Totul a fost formal, programat. Nu a fost nimic netransparent.”

În intervenția sa, susținătoarea psihoterapeutului a insistat asupra profesionalismului acestuia.

„Vreau să punctez profesionalismul dumnealui. Omenia dumnealui. Profesionalismul impecabil și sprijinul. Am reușit să pun în practică lucruri care m-au ajutat viață cum nu au făcut-o experiența, cărțile citite, profesorii, prietenii sau alți psihologi.”

Doamna Dana a spus că a primit recomandări concrete, inclusiv investigații medicale, potrivite simptomelor pe care le avea.

„Somatizam. Aveam gheară în piept, amorțeala mâinilor. Domnul doctor mi-a recomandat analize, inclusiv pentru tiroidă și alte investigații. Nu a tratat superficial lucrurile. Eu fac asta din recunoștință, prețuirea și respectul pe care i-l port. Este o datorie morală. Dumnealui este, din punctul meu de vedere, un profesionist. Nu mi-a spus doar o să fie bine sau clișee. Îmi spunea concret ce să fac. Exact cum îl strângi de mână pe un copil să învețe să meargă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

