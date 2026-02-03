Una dintre susținătoarele lui Cristian Andrei, dezvăluiri neașteptate la Dan Capatos Show: ”Am spus direct că nu îmi permit financiar să continui”

În cadrul emisiunii Dan Capatos Show, doamna Dana, o susținătoare a psihoterapeutului Cristian Andrei a intervenit telefonic pentru a-și exprima punctul de vedere. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Vizibil emoționată, aceasta a explicat de ce a simțit nevoia să vorbească public. Vezi aici emisiunea integrală!

„Îmi este total inconfortabilă situația, dar am ținut neapărat să-mi spun punctul de vedere. Mi se pare important și vă mulțumesc că-mi dați acest prilej.”

Ea a spus că a ajuns în cabinetul lui Cristian Andrei într-un moment extrem de dificil din viața sa, generat de o problemă medicală a fiicei.

„Situația medicală a fiicei mele a fost primul motiv. A fost un moment delicat și grav. Să vezi copilul suferind și să-l dai în brațele anestezistului, ajungi efectiv să ai sentimentul acela de a te târî pe jos de suferință. Nu am știut ce să fac cu acea suferință.”

”Am spus direct că nu îmi permit financiar să continui”

Doamna Dana a explicat că, deși avea sprijin din partea familiei, a simțit nevoia unui ajutor specializat.

„Eu pe domnul doctor Cristian Andrei îl urmăresc de ani de zile și pur și simplu am căutat numărul dumnealui. Am vorbit cu staff-ul, am programat prima ședință. După prima ședință am spus direct că nu îmi permit financiar să continui. Nu a fost nicio problemă.”

Aceasta a menționat că a existat o soluție pentru a putea continua ședințele.

„Mi s-a spus că mă poate sprijini. Totul a fost formal, programat. Nu a fost nimic netransparent.”

În intervenția sa, susținătoarea psihoterapeutului a insistat asupra profesionalismului acestuia.

„Vreau să punctez profesionalismul dumnealui. Omenia dumnealui. Profesionalismul impecabil și sprijinul. Am reușit să pun în practică lucruri care m-au ajutat viață cum nu au făcut-o experiența, cărțile citite, profesorii, prietenii sau alți psihologi.”

Doamna Dana a spus că a primit recomandări concrete, inclusiv investigații medicale, potrivite simptomelor pe care le avea.

„Somatizam. Aveam gheară în piept, amorțeala mâinilor. Domnul doctor mi-a recomandat analize, inclusiv pentru tiroidă și alte investigații. Nu a tratat superficial lucrurile. Eu fac asta din recunoștință, prețuirea și respectul pe care i-l port. Este o datorie morală. Dumnealui este, din punctul meu de vedere, un profesionist. Nu mi-a spus doar o să fie bine sau clișee. Îmi spunea concret ce să fac. Exact cum îl strângi de mână pe un copil să învețe să meargă.”

