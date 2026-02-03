Am deschis un plic pe care scrie DIVERTIS și am dat peste Radu Pietreanu – Soarta face glume pe banii noștri

Aveam un plic în arhiva CANCAN.RO. Scria pe el DIVERTIS, cu marker negru, de-ăla gros. Ne-am zis: „Uite, aici sigur e ceva serios, documente, contracte, chestii oficiale”. Când colo – o poză cu Radu Pietreanu de la Vacanța Mare! Din 2005. Parcă și soarta e pusă pe glume când vine vorba de ăștia.

Cafeneaua, privirea și misterul comediantului

Radu Pietreanu din poza noastră pare exact cum îi stătea mai bine. În cafeneaua unei săli de spectacol, pregătindu-se să intre în scenă sau încercând să iasă din rol – greu de zis. Are privirea aceea șugubeață, de nu știi dacă e turmentat sau doar se gândește la următoarea glumă. Sau poate i-a rămas mintea de polițist din rolurile în care excela.

Stă așa cu o mână în buzunar și pare că privește la nemurirea sufletului. Totuși mai mult ca sigur pregătea o glumă, căci pare genul de tip care stă, stă, de zici că doarme măi, da când scoate perla se crăcănează toată sala de râs. Să vă feriți să stați la masă cu el în restaurant – nu veți putea mânca nimic, vă va sări mâncarea din gură de râs.

Despre haine ce să vorbim? Genul acesta de oameni, actorii în general dar comedianții în special, se pot îmbrăca cum și în ce vor ei. Simplu.

Căprioara care l-a făcut celebru în alt fel

Acum, dacă tot vorbim de Radu Pietreanu de acum 20 de ani, trebuie să pomenim și faza cu căprioara. Aia e de pomină! În 2001, omul nostru a fost prins de o patrulă de poliție pe drumurile Vrancei transportând trei saci cu carne și piei de căprioară. Ironia? Că tot făcea el mișto de polițiști în spectacole, au făcut și ei mișto de el pe bune. Pietreanu a susținut că e nevinovat, avocatul lui a zis că e înscenare, dar Tribunalul Buzău, după mai multe înfățișări și apeluri a zis altceva: doi ani cu suspendare.

Prietenul lui, omul de afaceri Leonard Neculai, a luat doi ani și șase luni, tot cu suspendare. Armele confiscate, despăgubiri 45 de milioane către AJVPS Vrancea.

Întrebat într-un interviu dacă îi plac animalele, Radu a răspuns clasic: „Ele mă plac pe mine”. Întrebat care e pasiunea lui, a zis: „Vânătoarea. Nu e pasiune, e obsesie”. Ei bine, obsesia aia l-a costat.

Iubiri, accidente și alte pozne ale vieții

Tot prin acei ani Radu își lăsa soția și își lua o iubită cu 20 de ani mai tânără. Lavinia, bruneta sexy, l-a făcut pe Radu să redescopere obiceiuri mondene pe care părea că le uitase. Cei doi puteau fi văzuți deseori chiar și în localuri fără pretenții, cârciumi modeste de rockeri pe Calea Moșilor.

Apropiații cuplului spuneau că actorul e mai fericit ca niciodată. Cei doi nu se ascundeau să își manifeste sentimentele chiar și în public, lucru pe care Pietreanu nu-l făcea în compania soției. Interesant e că, deși el și soția sa, Roxana, erau despărțiți de mai bine de un an, se pare că niciunul nu s-a grăbit atunci să ceară divorțul .

Și ca să nu fie totul doar dans și voie bună, în 2007 Radu a ajuns la Spitalul Floreasca după ce a fost lovit din spate pe motocicletă de un Peugeot Partner. Fractură fără deplasare la tibie, aparat gipsat, acasă. Așa, ca să nu uite că viața nu e doar scenă și râsete.

Perle din anii 90 – când vorbea pe șleau

Într-un interviu vechi, Radu Pietreanu vorbea despre insuccese: „Pot să-ți spun că insuccesele le știm noi și numai noi. Am văzut oameni atât de răbdători încât dacă au râs măcar o dată la un spectacol pleacă mulțumiți acasă”.

Întrebat dacă au textier, a răspuns simplu: „Nu, fiecare își concepe propriul text și apoi le comasăm, adică tăiem tot ce nu e bun”.

Despre orașul Timișoara: „Asfaltată, foarte asfaltată ca oraș, iar ca public sunt de două categorii: bărbați și femei. Mai există totuși încă o categorie de public, acela care ne caricaturizează. Acest public, decât să vină la spectacolele noastre, mai bine merge la un program de streap-tease sau citește o carte noaptea cu lanterna sub plapumă”.

Și cea mai bună: întrebat ce ar face dacă ar deveni președintele României, a răspuns fără ezitare: „Aș demisiona imediat. Atât”.

Concluzie de comedie Radu Pietreanu a fost, este și rămâne un personaj. Pe scenă facea pe polițistul, în viață a fost vânat de polițiști. Facea glume despre dragoste, în viață își schimba partenera. Făcea pe deșteptul, dar a tras în căprioare fără autorizație.

Cumva, toate astea îl fac și mai uman, și mai aproape de noi, ăștia care râdem cu el de 30 de ani. Deci da, plicul cu DIVERTIS conținea exact ce trebuia! Divertisment curat, românesc, cu tot cu scandal, iubiri și căprioare. Așa cum ne place nouă.

