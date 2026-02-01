Când visele aveau gust de „Bucuria”.Cătălin Josan, băiatul din Chișinău care chiar a reușit

În arhiva CANCAN.RO am găsit o cutie de bomboane „Bucuria”, simbolul copilăriei basarabene, iar lângă ea o fotografie cu Cătălin Josan, de acum mai bine de 20 de ani. Un tânăr care visa. Și, lucru rar, a avut curajul și răbdarea să-și ducă visul până la capăt.

O fotografie, o cutie de bomboane și un vis mare

Nu știm exact contextul acelei fotografii. Știm doar că este de pe vremea când Ciprian Cătălin Josan visa. Visa fără contracte, fără televiziuni, fără presiunea industriei. În poză, Cătălin e înconjurat de fete frumoase – ca de obicei – dar nu pare atent la ele. Îmbrăcat simplu, dar elegant, într-o cămașă neagră și blugi, dansează cu o fată care poartă un tricou cu un steag de pirat din paiete. El privește în gol. Nu absent doar visător și concentrat. De parcă repeta în minte o scenă care urma să se întâmple.

Poate că nici el nu știa atunci cât de aproape era momentul în care visele urmau să prindă formă. Poate că nici nu îndrăznea să creadă că va ajunge să bucure două țări surori, România și Republica Moldova, cu vocea lui.

Megastar: momentul în care visul a devenit realitate

Anii aceia aveau să fie decisivi. Cătălin Josan câștiga concursul „Megastar”, într-o perioadă în care astfel de show-uri chiar schimbau destine. Sâmbătă seara, moldovenii și-au reconfirmat talentul pe scena competiției, iar publicul a fost cucerit de stilul „moldovenesc”: sincer, intens, viu.

Juriul l-a desemnat câștigător pe Cătălin Josan din Chișinău, iar Virgil Ianțu i-a acordat nota 10. Emoțiile au fost uriașe. Pentru un tânăr student la Conservator, care venise din afara României, validarea a avut o greutate specială.

Surprizele nu s-au oprit aici. Prima TV i-a adus familia pe platou. După recital, Cătălin și-a îmbrățișat tatăl și sora. Un moment simplu, dar extrem de puternic. Era dovada că nu ajunsese acolo singur.

Viața lui Cătălin Josan în 2007: succes, responsabilitate și multă muncă

La scurt timp după câștigarea concursului, viața lui Cătălin Josan arăta spectaculos pe hârtie! Cătălin urma să se mute la București și spera să semneze un contract pentru un album cu Universal Music. În acel moment primea un salariu lunar de 1.500 de euro de la Prima TV, și locuia în casa „Megastar”, alături de mai multe concurente- trebuie să îi fi fost tare greu!

– era student în anul II la Conservatorul din Chișinău

Sună idilic. În realitate, nu era deloc ușor. Învăța, făcea naveta emoțională între două țări, își căuta identitatea artistică și încerca să nu se piardă în vârtejul succesului.

Dezvăluia pe atunci că provine dintr-o familie de intelectuali: ambii părinți jurnaliști de cultură, tatăl fost membru al corului Radioului. Avea un frate stabilit în Marea Britanie și o soră mai mică, elevă la un liceu privat din Chișinău. Educația fusese mereu prioritară în familia lui.

Cătălin vorbea deschis și despre diferențele dintre cele două orașe. La Chișinău, spunea el, publicul este mai înfocat. Cluburile sunt pline, lumea dansează, se urcă pe mese, dar fără haos. E un chef organizat, o bucurie colectivă. În București, oamenii sunt mai rezervați. Stau la mese, beau, fumează, observă. Un alt ritm. O altă energie.

El credea că la Chișinău încă există profesori din vechea școală sovietică, care pun accent pe cultură muzicală solidă. Și asta se simțea.

Ai grijă ce-ți dorești: visul chiar s-a întâmplat

Și visurile chiar s-au întâmplat. La scurt timp, Cătălin Josan intra în proiecte importante. Unul dintre cele mai vizibile a fost duetul cu Maria Marinescu, pe piesa „Big Brown Eyes”, compusă de Marius Moga. Clipul a fost filmat la o benzinărie de lângă București și într-un pub din centrul Capitalei.

Nu a fost lipsit de controverse. Piesa „Run Away”, cu care Cătălin a participat la preselecția Eurovision, a fost acuzată de asemănări cu un cântec grecesc. Au existat discuții, comparații, opinii împărțite. Unii au vorbit despre plagiat, alții despre influențe firești. Mihai Trăistariu a spus clar: „Dacă te duce cu gândul la Coldplay, e bine”.

Cătălin, ambițios nu s-a descurajat ci a mers mai departe.

De ce el a reușit și alții nu

Au fost mai mulți câștigători „Megastar” de-a lungul anilor. Doar unul a reușit cu adevărat să se mențină. Cătălin Josan! De ce? Chiar el spunea simplu: „Probabil am fost mai maleabil”.

A acceptat schimbări de imagine. A ascultat. A investit timp. A muncit. Nu s-a bazat doar pe talent.

Într-o industrie dură, în care nu e suficient să cânți bine, Cătălin Josan a înțeles că succesul e o combinație de talent, disciplină, șansă și adaptare. Nu știm exact care a fost pe primul loc la el, sau poate că toate i s-au așezat în cale.

Privind fotografia din arhivă, cu cutia de bomboane „Bucuria” lângă el, e imposibil să nu zâmbești. Pentru că, uneori, visele chiar se împlinesc. Nu toate și nu pentru toți. Dar pentru un băiat din Chișinău, care privea în gol într-un club, dansând și visând, s-au aliniat.

Poate că i-ar plăcea și lui să revadă fotografia. Să-și amintească de momentul în care totul era posibil. Pentru că, în cazul lui Cătălin Josan, posibilul a devenit real.

