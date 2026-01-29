Cum arăta Denis Ștefan în 2005. Căpitanul romantismului TV, prins între artă, pasiune și un pahar cu vin

În zborul calului nărăvaș – pentru că, da, în cazul lui chiar există un cal – a ajuns în arhiva CANCAN.RO o fotografie din 2005 cu Denis Ștefan, unul dintre cei mai interesanți actori ai generației sale.

Fotografia îl prinde pe Denis Ștefan într-o ipostază care astăzi pare aproape exotică. Nu e zâmbet larg, nu e poză de social media, nu e nimic demonstrativ. E acel tip de prezență calmă, ușor misterioasă, care nu cere atenția, dar o primește oricum. Ar putea fi la un eveniment cultural, la o petrecere discretă sau într-un colț de bar unde se vorbește despre filme europene, nu despre audiențe. Denis nu pare că povestește. Pare că convinge. Îmbrăcat în negru, sobru, cu pletele negre ca pana corbului și un pahar în mână, pare surprins într-un moment intens, poate într-o discuție despre artă, iubire sau sensul vieții. Cert este că vorbește unei femei, cu ochii închiși și mâna ridicată, ca un dirijor care simte muzica înainte ca orchestra să înceapă.

Actorul care se temea de monotonie

Puțini își mai amintesc astăzi că Denis Ștefan nu a pornit la drum cu gândul de a deveni actor. După liceu, prima lui opțiune a fost Facultatea de Drept. Doar că, între cursuri și viață, a descoperit rapid că ideea de rutină zilnică îl speria mai tare decât orice examen. A încercat mai multe slujbe, unele dintre ele complet neașteptate, inclusiv modelling, început pe la 18 ani, ca metodă de a se întreține.

Au urmat reclame, figurație, apariții mici, până când, pe la 21 de ani, a luat decizia care avea să-l definească: a intrat la Teatru. „Îmi place să povestesc”, spunea atunci. Și se vedea.

Denis povestește cu umor cum, la un moment dat, a lucrat chiar și ca manechin în vitrină, stând nemișcat câte două ore într-un magazin din București. O experiență care, probabil, i-a fost utilă mai târziu, când a învățat să transmită emoție fără să se miște prea mult. Cert este că nimic din ce a încercat înainte nu i-a adus sentimentul de împlinire pe care l-a găsit în actorie.

Dan Pița și momentul care a schimbat totul

Primul regizor care a avut încredere în el pentru un rol într-un lungmetraj a fost Dan Pița, în filmul Second Hand. A urmat, la scurt timp, rolul lui Edi Georgescu din ”În familie”, prima telenovelă românească, care l-a transformat peste noapte într-un nume cunoscut și, inevitabil, într-un favorit al publicului feminin.

Cu toate acestea, Denis a refuzat să rămână captiv într-un singur tip de personaj. A preferat roluri diferite, filme românești și străine, apariții mai mici, dar mai variate, convins că adevărata maturitate artistică vine mai târziu.

Era imposibil să nu fie în Inimă de țigan

Când a apărut Inimă de țigan, era aproape firesc ca Denis Ștefan să fie acolo. Avea exact combinația aceea de magnetism, forță și romantism ușor periculos care făcea rolul credibil. Nu părea că joacă. Părea că există pur și simplu în acel univers.

După filmările intense, Denis și-a luat timp pentru el. A plecat la Praga, unde a stat o săptămână, absorbind atmosfera veche a orașului și plimbându-se pe strada Aurarilor, locul unde a trăit Franz Kafka. A urmat Barcelona, o oprire scurtă, și apoi liniștea din Tossa del Mar, pe Costa Brava. A vizitat portul Barceloneta și muzeul Salvador Dalí, înainte de a reveni la Buftea, unde îl așteptau filmările pentru Regina. Artă și cultură! Poate că, într-un fel, Denis voia să arate lumii că nu este doar actorul din telenovele și dresorul de cai, că este mai mult în spate.

Arăboaicele din Unirii și mirarea bucureștenilor

La un moment dat, Denis a atras toate privirile în centrul Bucureștiului, apărând pe stradă însoțit de două femei costumate în musulmance. Erau, de fapt, colegele lui de platou, Alina Chivulescu și Sabina Posea, iar scena făcea parte din filmările pentru genericul telenovelei Iubire și onoare. Traficul a încetinit, privirile s-au adunat, iar orașul a avut, pentru câteva minute, senzația că asistă la ceva ieșit din comun.

În plan personal, Denis Ștefan și-a găsit echilibrul alături de Cristina, fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. După o poveste de dragoste cu suișuri și coborâșuri, cei doi s-au căsătorit civil și au ales să trăiască lucrurile simplu. Chiar și atunci când a venit vorba de primul copil, au decis să nu afle sexul bebelușului, preferând surpriza din ziua nașterii.

Calul, scena și aplauzele

Și pentru că viața lui Denis nu putea fi complet normală, la un moment dat și-a dus calul… la televizor. La un casting. Relaxat, mândru și perfect în elementul său, actorul a prezentat publicului o cabalină de jumătate de tonă, sub privirile uluite ale juraților. Nu era un gest excentric. Era o extensie firească a pasiunii sale pentru echitație.

Privind fotografia din 2005, e clar că Denis Ștefan a fost mereu genul de bărbat care nu s-a grăbit. Nici în viață, nici în carieră. A ales drumul lung, a evitat monotonia și a rămas fidel unei idei simple: dacă tot faci ceva, fă-o cu pasiune. Chiar și atunci când ții un pahar în mână și explici, cu ochii închiși, ceva foarte important cuiva care te ascultă. Pe cai că se filmează!

