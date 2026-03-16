Câți euro a primit eliminatul CAV, de la Antena 1, pentru cele 10 săptămâni petrecute la Survivor România 2026

Eliminarea lui Cav Vicențiu din competiția Survivor România 2026 a avut loc în episodul difuzat în noaptea de 15 martie 2026, după un consiliu tribal tensionat care a dus la un duel direct între el și Lucian Popa.

Plecarea sa din concurs a stârnit reacții în tribul Războinicilor, unde unii dintre concurenți au privit momentul cu surprindere, iar alții cu ușoară detașare, așa cum s-a văzut în imaginile difuzate.

CAV a fost eliminat din competiţia Survivor

Confruntarea a fost una intensă, iar la final Cav a fost cel care a părăsit competiția. La plecare, acesta a transmis un mesaj scurt, dar plin de încărcătură emoţională.

„Regret că plec. Îmi voi aminti de această experiență toată viața”.

Cav, pe numele său real Vicențiu Andronache, are 47 de ani și provine din Galați. Înainte de a intra în competiție, a petrecut o perioadă în exil, după care s-a alăturat echipei Războinicilor, echipa albastră din sezonul 2026.

Prezența sa în trib a fost remarcată încă de la început, atât datorită vârstei sale, cât și datorită determinării cu care a abordat fiecare probă. Conform informațiilor publicate, el provine dintr-o familie cu tradiție intelectuală: mama sa a fost învățătoare, iar tatăl său căpitan de vas.

Câți euro a primit pentru cele 10 săptămâni petrecute la Survivor

În cadrul competiției, Cav s-a remarcat prin dorința de a demonstra că poate ține pasul cu concurenți mai tineri și prin încercarea de a aduce echilibrul în echipa Războinicilor. Acesta a fost perceput ca un om disciplinat, motivat și atent la dinamica grupului.

De asemenea, a fost prezentat ca fiind pasionat de psihologie și ca un concurent cu o viață de familie bogată, având cinci copii. Determinarea lui a fost vizibilă în fiecare apariție, iar intrarea sa în echipă a fost considerată o surpriză de producători și de public.

Din punct de vedere financiar, participarea lui Cav la Survivor România 2026 a fost remunerată cu 1.500 de euro pentru fiecare stage, iar Cav a rezistat în competiție timp de 10 stage-uri. Astfel, totalul câștigat de fostul Războinic pentru cele zece săptămâni petrecute în Republica Dominicană se ridică la 15.000 de euro.

