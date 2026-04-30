Ultima postare făcută de Ionuț Voicu, tânărul de 31 de ani găsit mort în pădurea de la Arsuri. Nimic nu prevestea tragedia

De: Andreea Stăncescu 30/04/2026 | 21:40
Ce fotografie a publicat Ionuț înainte de a recurge la un gest extrem / Sursa foto: Social media

Tânărul de 31 de ani, a recurs la un gest extrem, iar trupul său a fost descoperit în pădurea de la Arsuri, după ce autoritățile au fost alertate de semnalele transmise de brățara electronică pe care o purta la picior. Acesta se afla sub control judiciar în urma unui conflict anterior, iar dispozitivul de monitorizare a fost esențial pentru localizarea sa. Din păcate, echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Înainte de a recurge la gestul extrem, a publicat o fotografie și nimeni nu se aștepta la un sfârșit tragic.

Originar din Găești, Ionuț Voicu nu ar fi lăsat să se vadă că trece printr-o perioadă atât de dificilă. Cei din jurul său sunt în stare de șoc, mai ales că nimic nu părea să anunțe deznodământul tragic. Tânărul era cunoscut în mediul online, unde publica frecvent imagini din activitatea sa, fiind pasionat de tatuaje și lucrând în acest domeniu.

Ce fotografie a publicat Ionuț pe rețelele de socializare

Ultima imagine distribuită pe rețelele de socializare datează din 27 aprilie, cu doar câteva zile înainte de tragedie. Fotografia îl surprinde într-un context aparent obișnuit, fără indicii care să trădeze frământările interioare prin care ar fi trecut. Tocmai acest contrast a amplificat impactul emoțional asupra celor care l-au cunoscut.

Descoperirea a fost posibilă datorită brățării electronice de monitorizare, ale cărei semnale au determinat autoritățile să intervină și să efectueze verificări în zona indicată. La fața locului au ajuns echipaje de poliție și ambulanță, însă intervenția a venit prea târziu. După constatarea decesului, trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

Între timp, apropiații continuă să își exprime durerea și neputința în fața unei pierderi greu de înțeles, cazul lăsând în urmă multe întrebări fără răspuns.

„Tânărul în vârstă de 31 de ani era plasat sub control judiciar și purta o brățară electronică de monitorizare. Tocmai semnalele pe care le transmitea acest dispozitiv au dus la găsirea bărbatului, pentru că oamenii legii s-au autosesizat și au început verificările”, au transmis polițiștii.

