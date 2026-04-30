Acasă » Știri » Cine este femeia de 52 de ani care a murit în accidentul din Iași. Mașina în care se afla a sărit de pe pod

Cine este femeia de 52 de ani care a murit în accidentul din Iași. Mașina în care se afla a sărit de pe pod

De: Denisa Crăciun 30/04/2026 | 13:50
Cine este femeia de 52 de ani care a murit în accidentul din Iași. Mașina în care se afla a sărit de pe pod
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași

Un tragic accident a avut loc în Iași. O femeie de 52 de ani și-a pierdut viața, după ce mașina în care se afla a sărit de pe pod. Aceasta a încercat să schimbe direcția de mers, însă manevra a eșuat și s-a izbit puternic de un tir.

Comunitatea din Iași a fost profund îndurerată de trecerea la neființă a unei femei de 52 de ani. Tragedia care a avut loc în data de 24 aprilie a șocat pe toată lumea. Ea se afla singură în autoturism, atunci când a vrut să schimbe direcția de mers. A intrat într-un tir condus de un bărbat în vârstă de 59 de ani, iar apoi a fost aruncată de pe pasarelă. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ea.

Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași

Șoferița decedată în urmă cu o săptămână în cartierul Bucium din Iași se numea Irina Enachi. Ea și-a pierdut viața după ce a încercat să facă o manevră considerată periculoasă și s-a lovit puternic de un tir, iar după a fost aruncată de pe pasarelă. Impactul de la 10 metri înălțime i-a fost fatal Irinei și asta pentru că echipajele medicale care s-au deplasat la locul accidentului nu i-au mai putut salva viața.

Femeia a fost condusă pe ultimul drum și înmormântată la cimitirul Mânăstirii Hlincea. Soțul ei a rămas cu sufletul gol și plin de durere. El a postat pe pagina sa de socializare un mesaj emoționant. Bărbatul a ținut să mulțumească tuturor prezenți la ceremonia de rămas bun.

Vă mulțumim din suflet celor care ne-ați fost alături la despărțirea de iubita mea soție! Vă suntem recunoscători că ați venit să-i aduceți un ultim omagiu și că ne-ați fost alături cu atât de multă căldură! Cu recunoștință, Familia Enachi, a scris soțul femeii decedate în mediul online.

Dosar penal deschis în urma accidentului

Conform IPJ Iași, totul s-a produs în urma coliziunii dintre mașina condusă de Irina Enachi și un autocamion. Autoturismul a fost proiectat de pe pod, iar după mai multe cercetări s-a decis deschiderea unui dosar penal pentru ucidere în culpă. Șoferul tirului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

