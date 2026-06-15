Răsturnare de situație! Fratele lui Dani Mocanu va fi eliberat mai repede din închisoare. Ce ”manevră” l-a ajutat

În dosarul fraților Mocanu, fiecare își joacă propria strategie ca să reducă timpul de stat după gratii, însă doar Nando a reușit, deocamdată, să întoarcă situația în favoarea lui. Acesta a obținut o reducere a pedepsei după ce instanța i-a recunoscut și scăzut din condamnare perioadele petrecute în arest și în procedura de extrădare, ceea ce i-a schimbat direct calculele de executare.

Frații Dani și Nando Mocanu fac tot posibilul să iasă cât mai repede din penitenciar. Inițial au ales aceeași strategie de bază: au cerut revizuirea condamnărilor definitive pentru tentativă de omor, spunând că au apărut „probe noi” care ar putea schimba decizia instanței.

Problema e că revizuirea nu se judecă repede. Dosarul e încă pe rol, iar instanțele urmează să decidă dacă acele probe sunt suficiente ca să deschidă din nou cazul. Până atunci, fiecare încearcă să mai câștige timp.

Nando a făcut între timp o mișcare separată și a reușit să obțină ceva concret. A depus o contestație la executare și instanța a fost de acord să îi scadă din pedeapsă toate perioadele în care a stat în arest sau în proceduri legate de extrădare, plus ce executase deja.

Cum s-a recalculat condamnarea lui Nando

Pe scurt, i s-a recalculat pedeapsa și a rămas cu mai puțin de executat. Asta înseamnă, practic, că din cei 7 ani de închisoare primiți are șanse să ajungă mai repede la finalul pedepsei decât se știa inițial.

„Instanţa va scădea din pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare perioada în care condamnatul a fost reţinut, arestat preventiv şi plasat în arest la domiciliu, respectiv intervalul 24.08.2022 – 27.10.2023, precum şi perioada în care acesta a fost arestat provizoriu în vederea extrădării, 10.11.2025 – 20.03.2026, la care se adaugă perioada deja executată începând cu 21.03.2026.”

Judecătorii i-au recunoscut, practic, 1 an și 6 luni petrecuți deja în arest.

Dani Mocanu și fratele său, Nando, au ajuns după gratii în urma unui dosar de tentativă de omor, după un conflict violent izbucnit în vara anului 2022, într-o benzinărie din Pitești.

Anchetatorii au stabilit că, pe fondul unei altercații, cei doi ar fi agresat un bărbat cu obiecte contondente, incidentul fiind suficient de grav încât a dus la deschiderea unui dosar penal complex și, în final, la condamnări definitive cu executare.

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