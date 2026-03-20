Ultimul mesaj al lui Dani Mocanu, înainte să fie săltat de carabinierii din Italia. În cât timp susține că scapă de pușcărie

Dani Mocanu urmează să ajungă într-un penitenciar din România, după ce în noiembrie 2025 a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Manelistul a fost extrădat din Italia, unde a fugit și s-a ascuns în urmă cu doar câteva luni. Înainte să fie încătușat, acesta a intrat live pe TikTok și a dezvăluit în cât timp scapă de pușcărie.

Vineri, 20 martie, Dani Mocanu și fratele lui, Nando Ionuț Mocanu, au fost săltați de carabinierii din Italia și urmează să fie predați autorităților române. Cei doi frați au fugit și s-au ascuns în Italia, după ce au fost condamnați definitiv în România la 4 și 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice.

După ce au fost localizați în afara țării, instanța din Napoli a decis ca cei doi să fie plasați în arest la domiciliu. Frații Mocanu au fost judecați după ce, în anul 2022, s-au luat la bătaie cu mai mulți bărbați într-o benzinărie din Pitești. În încăierare, frații Mocanu au lovit cu ranga un bărbat – care a ajuns la spital cu răni grave.

Dani Mocanu, ultimul mesaj înainte de extrădare

Curtea de Apel din Napoli a admis, vineri, predarea lui Dani și Nando Ionuț Mocanu autorităților române. Înainte să ajungă în țară, manelistul a intrat live pe TikTok și le-a spus prietenilor virtuali că a fost arestat și urmează să ajungă la închisoare, unde mai are de stat aproximativ 11 luni din pedeapsa inițială de 4 ani.

„Dacă vedeți videoclipul ăsta înseamnă că deja m-au arestat. Înseamnă că au venit, m-au luat, m-au trimis în România și m-au băgat la pușcărie. Niciun fel de problemă. Ce vreau să vă anunț pe această cale? În perioada arestului domiciliar din Italia, Napoli, am făcut undeva la 35 de melodii compuse de mine, scrise de mine. Care? chiar și de la pușcărie vor fi lansate, însă videoclipul va fi realizat cu AI, din cauză că asta e situația, n-am putut să filmez

Am primit o pedeapsă de patru ani cu executare. Am executat deja mare parte din ea, restul domiciliar din România, restul domiciliar din Italia. Și mi-a rămas un rest de pedeapsă de aproximativ 11 luni de zile care vor fi executate într-un penitenciar din România.

Și cu asta am încheiat mesajul meu. Să fie Dumnezeu cu voi, să fiți sănătoși. A, și o paranteză. Să nu vă descurajați ăștia care aveți probleme în România și care nu vi se face dreptate, da? Nu vă descurajați și veniți în Italia, fiindcă Italia vă oferă protecție. Sa nu va descurajati! La mine e altă situație. Eu sunt Dani Mocanu, s-au pus câteva țări împotriva mea, ați înțeles?

S-a dat o ordonanță de urgență pentru mine, da? La nivel european. E altă mâncare de pește, ați înțeles? Voi veniți în Italia că vă oferă protecție, dacă nu sunteți înțeleși în România. Vă iubesc să fie Dumnezeu cu voi. Ne vedem în 11 luni. Ascultați melodiile, da? Vă iubesc. Pa!”, a spus Dani Mocanu pe TikTok.

