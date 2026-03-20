Ultimul mesaj al lui Dani Mocanu, înainte să fie săltat de carabinierii din Italia. În cât timp susține că scapă de pușcărie

De: Irina Vlad 20/03/2026 | 10:56
Dani Mocanu urmează să ajungă în România/ sursă foto: social media

Dani Mocanu urmează să ajungă într-un penitenciar din România, după ce în noiembrie 2025 a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Manelistul a fost extrădat din Italia, unde a fugit și s-a ascuns în urmă cu doar câteva luni. Înainte să fie încătușat, acesta a intrat live pe TikTok și a dezvăluit în cât timp scapă de pușcărie.

Vineri, 20 martie, Dani Mocanu și fratele lui, Nando Ionuț Mocanu, au fost săltați de carabinierii din Italia și urmează să fie predați autorităților române. Cei doi frați au fugit și s-au ascuns în Italia, după ce au fost condamnați definitiv în România la 4 și 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice.

După ce au fost localizați în afara țării, instanța din Napoli a decis ca cei doi să fie plasați în arest la domiciliu. Frații Mocanu au fost judecați după ce, în anul 2022, s-au luat la bătaie cu mai mulți bărbați într-o benzinărie din Pitești. În încăierare, frații Mocanu au lovit cu ranga un bărbat – care a ajuns la spital cu răni grave.

Dani Mocanu, ultimul mesaj înainte de extrădare

Curtea de Apel din Napoli a admis, vineri, predarea lui Dani și Nando Ionuț Mocanu autorităților române. Înainte să ajungă în țară, manelistul a intrat live pe TikTok și le-a spus prietenilor virtuali că a fost arestat și urmează să ajungă la închisoare, unde mai are de stat aproximativ 11 luni din pedeapsa inițială de 4 ani.

„Dacă vedeți videoclipul ăsta înseamnă că deja m-au arestat. Înseamnă că au venit, m-au luat, m-au trimis în România și m-au băgat la pușcărie. Niciun fel de problemă. Ce vreau să vă anunț pe această cale? În perioada arestului domiciliar din Italia, Napoli, am făcut undeva la 35 de melodii compuse de mine, scrise de mine. Care? chiar și de la pușcărie vor fi lansate, însă videoclipul va fi realizat cu AI, din cauză că asta e situația, n-am putut să filmez

Am primit o pedeapsă de patru ani cu executare. Am executat deja mare parte din ea, restul domiciliar din România, restul domiciliar din Italia. Și mi-a rămas un rest de pedeapsă de aproximativ 11 luni de zile care vor fi executate într-un penitenciar din România.

Și cu asta am încheiat mesajul meu. Să fie Dumnezeu cu voi, să fiți sănătoși. A, și o paranteză. Să nu vă descurajați ăștia care aveți probleme în România și care nu vi se face dreptate, da? Nu vă descurajați și veniți în Italia, fiindcă Italia vă oferă protecție. Sa nu va descurajati! La mine e altă situație. Eu sunt Dani Mocanu, s-au pus câteva țări împotriva mea, ați înțeles?

S-a dat o ordonanță de urgență pentru mine, da? La nivel european. E altă mâncare de pește, ați înțeles? Voi veniți în Italia că vă oferă protecție, dacă nu sunteți înțeleși în România. Vă iubesc să fie Dumnezeu cu voi. Ne vedem în 11 luni. Ascultați melodiile, da? Vă iubesc. Pa!”, a spus Dani Mocanu pe TikTok.

Cum încearcă Dani Mocanu și Nando să scape de închisoare în 2026. La ce „tertip” au apelat

Dani Mocanu și Nando, apărați de avocatul care are legături cu familia Escobar: „Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, predarea poate fi refuzată”

Alexandra Stan și-a etalat burtica de gravidă în cea mai frumoasă ipostază. Ce semnificație are numele ales pentru fiica ei
Știri
Alexandra Stan și-a etalat burtica de gravidă în cea mai frumoasă ipostază. Ce semnificație are numele ales pentru…
Șoferii care primesc 25.000 de euro dacă își predau permisul. Care este motivul
Știri
Șoferii care primesc 25.000 de euro dacă își predau permisul. Care este motivul
O nouă tehnologie de producere a energiei termice și electrice este analizată de oficiali ai statului și industrie, într-o vizită tehnică în Germania.
Mediafax
O nouă tehnologie de producere a energiei termice și electrice este analizată de...
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
Gandul.ro
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum...
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii faptei
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi...
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Persoanele care fac cumpărături frecvent și stau mult timp pe rețelele sociale ar putea fi considerate dependente
Mediafax
Persoanele care fac cumpărături frecvent și stau mult timp pe rețelele sociale ar...
Parteneri
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
Click.ro
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar”
Digi 24
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar”
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că riscul unui conflict direct cu NATO crește
Digi24
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Blindatul neobișnuit primit de Ucraina: Vine cu o abilitate unică, ce lipsește tancurilor vestice
go4it.ro
Blindatul neobișnuit primit de Ucraina: Vine cu o abilitate unică, ce lipsește tancurilor vestice
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
Gandul.ro
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
Alexandra Stan și-a etalat burtica de gravidă în cea mai frumoasă ipostază. Ce semnificație are ...
Alexandra Stan și-a etalat burtica de gravidă în cea mai frumoasă ipostază. Ce semnificație are numele ales pentru fiica ei
Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian ...
Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
Șoferii care primesc 25.000 de euro dacă își predau permisul. Care este motivul
Șoferii care primesc 25.000 de euro dacă își predau permisul. Care este motivul
Andra și Cătălin Măruță vor să dea lovitura, după plecarea prezentatorului de la PRO TV. Noua ...
Andra și Cătălin Măruță vor să dea lovitura, după plecarea prezentatorului de la PRO TV. Noua afacere pornită
Sportivul celebru care a rămas fără casă în Dubai, după atacurile din Orientul Mijlociu: „Nu ...
Sportivul celebru care a rămas fără casă în Dubai, după atacurile din Orientul Mijlociu: „Nu știu unde voi locui”
Cum îți arată organismul că inima ta este în pericol. Semnul pe care nu trebuie să îl ignori
Cum îți arată organismul că inima ta este în pericol. Semnul pe care nu trebuie să îl ignori
Vezi toate știrile