Dani Mocanu și Nando, apărați de avocatul care are legături cu familia Escobar: „Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, predarea poate fi refuzată”

Dani Mocanu și Nando, fratele lui, și-au asigurat bine spatele! Cei doi sunt apărați de un avocat celebru în Italia, cunoscut drept „avocatul baronilor drogurilor”, și care ar avea legături cu familia lui Pablo Escobar. Află în articol toate detaliile!

După ce au fost dați în urmărire internațională și prinși de către autoritățile italiene, Dani Mocanu și Nando sunt arestați la domiciliu în casa lor din Napoli și ar urma să fie extrădați în România pentru a-și ispăși pedepsele de 4 și 7 ani de închisoare.

Avocatul fraților Mocanu este Alexandro Maria Tirelli

Cei doi frați sunt reprezentați în instanță de Alexandro Maria Tirelli, un celebru avocat italian despre care se spune că ar fi avut legături cu familia lui Pablo Escobar, ba chiar și o relație apropiată cu columbianul.

În procesul de extrădare către România, avocatul apără interesele fraților Mocanu. Acesta a vorbit despre această situație pe blogul său, acolo unde a scris ce va urma în acest proces.

”Extrădarea este întotdeauna o procedură complexă. Fiecare detaliu poate schimba întregul rezultat. Apărarea va analiza mai întâi condițiile procesului din România. Autoritățile italiene trebuie să verifice dacă inculpații beneficiază de un tratament conform standardelor europene. Vor fi evaluate și condițiile din închisorile românești, întrucât legislația europeană impune garanții minime în materie de sănătate și siguranță. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, predarea poate fi refuzată”, a transmis avocatul pe blogul personal.

Dani Mocanu și Nando Mocanu și-au primit condamnarea definitivă pe data de 6 noiembrie 2025. Manelistul a primit o sentință de 4 ani, iar fratele său una de 7 ani de închisoare, după un incident violent petrecut într-o benzinărie din Pitești în anul 2022.

