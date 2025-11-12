Acasă » Știri » Răsturnare de situație! Dani Mocanu ar fi fost ridicat chiar de acasă! Nu s-a ascuns nicio secundă

De: Mirela Loșniță 12/11/2025 | 09:19
Manelistul Dani Mocanu a fost prins în doar câteva zile de la momentul în care a fost dat în urmărire. Condițiile în care artistul a fost capturat împreună cu fratele său de către autoritățile italiene nu au fost făcute încă publice. Mai mult, cântărețul de manele ar fi fost ridicat chiar de acasă!

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați la închisoare în urmă cu doar câteva zile de autoritățile din România pentru tentativă de omor, după ce au participat la o încăierare. La scurt timp după pronunțarea sentinței, cei doi au fugit din țară, însă au fost prinși în Italia.

Dani Mocanu ar fi fost ridicat chiar de acasă

Luni, cei doi frați ar fi fost prinși în localitatea Casola din Napoli, via Gesini 63, din zona metropolitană a orașului italian. Aceștia au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Potrivit Gândul, Dani Mocanu și fratele lui nu s-ar fi ascuns niciun moment. Acesta ar fi mers, de fapt, la un apartament pe care îl deține de foarte mulți ani în acea zonă. Sursele judiciare au mărturisit pentru Gândul că artistul era cunoscut că are o locuință în apropiere de Napoli.

De asemenea, în acel apartament ar fi locuit și alți lăutari care susțineau concerte în acea zonă. Pentru a economisi, aceștia îl rugau pe proprietar să îi lase să locuiască acolo pe toată durata acelei perioade. Drept urmare, Dani Mocanu a fost găsit chiar acasă la el și nu s-ar fi ascuns nicio secundă.

Dani Mocanu împreună cu fratele lui au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În acest moment, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române, a anunțat Poliția Română.

