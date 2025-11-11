Acasă » Știri » Dani Mocanu, luat la „puricat” și de ANAF! Ce datorii colosale are cântărețul condamnat

Dani Mocanu, luat la „puricat” și de ANAF! Ce datorii colosale are cântărețul condamnat

De: Andreea Stăncescu 11/11/2025 | 18:31
Ce datorii are Dani Mocanu la ANAF / Sursa foto: Social media

După ce a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor, manelistul Dani Mocanu se confruntă acum și cu probleme de natură fiscală. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat verificări ample privind activitatea sa financiară, descoperind sume importante nedeclarate și nereguli în modul de plată a impozitelor și taxelor datorate statului.

Potrivit unui comunicat oficial al ANAF, inspectorii antifraudă au efectuat controale la cinci firme și două persoane fizice, concluzionând că acestea erau controlate și utilizate de artist pentru a evita obligațiile fiscale. Potrivit Digi, cântărețul în cauză ar fi Dani Mocanu.

„Persoana în cauză cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăţi controlate de membrii familiei, iar societăţile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.) pe care le declarau incomplet sau eronat. Societăţile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist”, se menţionează în comunicatul ANAF.

Dani Mocanu, luat la puricat și de ANAF

În urma acestor verificări, ANAF a constatat obligații fiscale nedeclarate în valoare totală de 1,61 milioane de lei, dintre care:

  • 1,14 milioane lei TVA
  • 164.509 lei impozit pe profit
  • 271.640 lei impozit pe dividende
  • 20.556 lei impozit pe venit
  • 13.328 lei impozit pe veniturile microîntreprinderilor
Sursa foto: Facebook

Pe lângă sumele deja descoperite, inspectorii antifraudă au identificat și creanțe suplimentare în valoare de 710.930 de lei, aferente veniturilor din drepturi de autor, bani care nu au fost declarați conform legii. Practic, ANAF a constatat că o parte importantă din câștigurile obținute de artist din activități muzicale și online nu au fost raportate corespunzător.

„ANAF urmăreşte asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obţin venituri din activităţi artistice şi din surse online, precum platforme de social media, conţinut digital, difuzări şi comunicări publice ale operelor muzicale. ANAF promovează principiul echităţii fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenţei loiale şi al respectării obligaţiilor faţă de bugetul de stat”, se subliniază în comunicat.

