Dani Mocanu mai are o șansă! Cum ar putea scăpa de extrădare

Fuga a luat sfârșit pentru Dani Mocanu și fratele său, Nando. La patru zile de când au fost condamnați la închisoare cu executare, cei doi au fost prinși. Aceștia au fost găsiți în Italia, iar acum autoritățile române cer extrădare. S-ar putea să mai existe totuși o șansă pentru manelist. Cum ar putea scăpa de extrădare?

În data de 6 noiembrie 2025, Dani Mocanu a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Manelistul este acuzat de tentativă de omor, după un incident violent petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării OMV din Pitești. Fratele lui, Ionuț Nando, a primit 7 ani în același dosar. După pronunțarea sentinței, aceștia au fugit din România, dar au fost găsiți în Italia.

Cum ar putea scăpa Dani Mocanu de extrădare

Deși au încercat să fugă, Dani Mocanu și fratele său s-au făcut nevăzuți numai pentru patru zile. În data de 10 noiembrie, cei doi frați au fost reținuți de către autoritățile din Italia. Aceștia au fost ridicați în localitatea Casola di Napoli, via Gesini 63, provincia Napoli.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat ce se va întâmpla acum cu cei doi. El a explicat că cei doi fugari prinși în Italia urmează să fie extrădați și încarcerați în România.

„Este important de precizat că activitatea de căutare a unei persoane care nu s-a prezentat în vederea punerii în executare a hotărârii judecătorești de condamnare este într-o primă fază în competența autorităților polițienești și în măsura în care există indicii că a părăsit teritoriul României această activitate se realizează prin intermediul organizațiilor internaționale de cooperare. În momentul în care persoana este depistată pe teritoriul unei alte jurisdicții internaționale, dacă este vorba de un stat al UE se procedează la comunicarea mandatului european de arestare care presupune parcurgerea unei proceduri inclusiv judiciare la o instanță din statul unde a fost depistat care decide punerea în executare a mandatului de arestare și predarea persoanelor către jurisdicția românească”, a declarat Radu Marinescu.

Totuși ar mai putea exista o șansă pentru Dani Mocanu. Acum un judecător din Italia va analiza solicitarea și va decide dacă făptașii pot fi trimiși înapoi în România. Așadar, există posibilitatea ca acesta să decidă să nu îl extrădeze pe manelist.

Nu ar fi pentru prima dată când autoritățile din Italia fac asta. Legislația italiană permite instanțelor să refuze extrădarea în anumite situații și să opteze pentru executarea pedepsei în Italia. În ultimii ani mai mulți fugari români au profitat sau au încercat să profite de situația din Italia.

Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum

Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus unui avocat