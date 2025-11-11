Acasă » Știri » Dani Mocanu mai are o șansă! Cum ar putea scăpa de extrădare

Dani Mocanu mai are o șansă! Cum ar putea scăpa de extrădare

De: Alina Drăgan 11/11/2025 | 10:56
Dani Mocanu mai are o șansă! Cum ar putea scăpa de extrădare
Cum ar putea scăpa Dani Mocanu de extrădare /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Fuga a luat sfârșit pentru Dani Mocanu și fratele său, Nando. La patru zile de când au fost condamnați la închisoare cu executare, cei doi au fost prinși. Aceștia au fost găsiți în Italia, iar acum autoritățile române cer extrădare. S-ar putea să mai existe totuși o șansă pentru manelist. Cum ar putea scăpa de extrădare?

În data de 6 noiembrie 2025, Dani Mocanu a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Manelistul este acuzat de tentativă de omor, după un incident violent petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării OMV din Pitești. Fratele lui, Ionuț Nando, a primit 7 ani în același dosar. După pronunțarea sentinței, aceștia au fugit din România, dar au fost găsiți în Italia.

Cum ar putea scăpa Dani Mocanu de extrădare

Deși au încercat să fugă, Dani Mocanu și fratele său s-au făcut nevăzuți numai pentru patru zile. În data de 10 noiembrie, cei doi frați au fost reținuți de către autoritățile din Italia. Aceștia au fost ridicați în localitatea Casola di Napoli, via Gesini 63, provincia Napoli.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat ce se va întâmpla acum cu cei doi. El a explicat că cei doi fugari prinși în Italia urmează să fie extrădați și încarcerați în România.

Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Este important de precizat că activitatea de căutare a unei persoane care nu s-a prezentat în vederea punerii în executare a hotărârii judecătorești de condamnare este într-o primă fază în competența autorităților polițienești și în măsura în care există indicii că a părăsit teritoriul României această activitate se realizează prin intermediul organizațiilor internaționale de cooperare.

În momentul în care persoana este depistată pe teritoriul unei alte jurisdicții internaționale, dacă este vorba de un stat al UE se procedează la comunicarea mandatului european de arestare care presupune parcurgerea unei proceduri inclusiv judiciare la o instanță din statul unde a fost depistat care decide punerea în executare a mandatului de arestare și predarea persoanelor către jurisdicția românească”, a declarat Radu Marinescu.

Totuși ar mai putea exista o șansă pentru Dani Mocanu. Acum un judecător din Italia va analiza solicitarea și va decide dacă făptașii pot fi trimiși înapoi în România. Așadar, există posibilitatea ca acesta să decidă să nu îl extrădeze pe manelist.

Nu ar fi pentru prima dată când autoritățile din Italia fac asta. Legislația italiană permite instanțelor să refuze extrădarea în anumite situații și să opteze pentru executarea pedepsei în Italia. În ultimii ani mai mulți fugari români au profitat sau au încercat să profite de situația din Italia.

Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum

Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus unui avocat

Tags:
Iți recomandăm
Dan Alexa, schimbare dramatică după ce a câștigat Asia Express! Câte kilograme a slăbit
Știri
Dan Alexa, schimbare dramatică după ce a câștigat Asia Express! Câte kilograme a slăbit
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când au aflat că el nu murise, de fapt
Știri
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când au aflat că el…
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de 16 mp și au construit imperiul Dedeman: planuri pentru preluarea Carrefour
Adevarul
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de...
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat....
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
Digi 24
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La...
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Alexa, schimbare dramatică după ce a câștigat Asia Express! Câte kilograme a slăbit
Dan Alexa, schimbare dramatică după ce a câștigat Asia Express! Câte kilograme a slăbit
Demi Moore a împlinit 63 de ani! Imagini rare din tinerețea celebrei actrițe
Demi Moore a împlinit 63 de ani! Imagini rare din tinerețea celebrei actrițe
A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața
A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când ...
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când au aflat că el nu murise, de fapt
Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă ...
Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă de sănătate a lui Kate Middleton
Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone
Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone
Vezi toate știrile
×