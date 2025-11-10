Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum

Informația momentului! Dani mocanu și Nando au fost prinși, după patru zile de la condamnările definitive pe care le-au primit. În cele din urmă, oamenii legii i-au arestat în Italia, în apropiere de Napoli. Cum arătau în acele momente? Avem imaginile!

Dani Mocanu a primit o pedeapsă cu executare de 4 ani pe data de 6 noiembrie 2025. Manelistul este acuzat de tentativă de omor, după un incident violent petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării OMV din Pitești. Fratele lui, Ionuț Nando, a primit 7 ani în același dosar.

Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși

Pentru că erau de negăsit, oamenii legii i-au dat în urmărire internațională. Astăzi, 10 noiembrie 2025, cei doi au fost prinși în localitatea Caso di Napoli, via Gesini 63, provincia Napoli.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia. Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli. Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025. În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române” se arată într-un comunicat al Poliției Române.

La momentul arestării, Dani Mocanu purta un hanorac negru cu o felină și o geacă neagră, iar Ionuț Nando purta un hanorac de culoare crem.

