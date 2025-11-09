Încă o lovitură pentru familia lui Dani Mocanu! Fratele lui mai așteaptă o condamnare, după altă faptă penală

Nando Mocanu, fratele celebrului manelist Dani Mocanu, se află acum în urmărire generală, după ce a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice. Condamnarea survine în urma incidentului violent petrecut în august 2022, în urma căruia o persoană a suferit răni grave, inclusiv o fractură de craniu, ce a lăsat sechele permanente.

Evenimentul care a dus la condamnarea fraților Mocanu s-a petrecut în jurul unui conflict izbucnit la un loc de parcare, unde Daniel și Nando Mocanu, împreună cu alți bărbați, au atacat fizic două persoane cu care avuseseră anterior o dispută. În timpul altercației, Dani Mocanu l-a imobilizat pe unul dintre rivali, în timp ce Nando l-a lovit cu o rangă, provocând răni severe victimei.

Fratele lui mai așteaptă o condamnare, după altă faptă penală

Dosarul celor doi frați a fost strămutat la Curtea de Apel Brașov, unde judecătorii au pronunțat deciziile definitive. Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, iar Nando la șapte ani, pentru tentativa de omor. În plus, instanța a dispus plata unor despăgubiri de 40.000 de euro către victima atacului.

După pronunțarea sentinței, ambii frați au dispărut, fiind dați în urmărire generală de către autorități. Polițiștii au efectuat mai multe controale la domiciliile acestora, însă fără succes, cei doi reușind să se sustragă de la executarea pedepsei.

„Polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit, de la Tribunalul Argeș, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbați, de 35 și 33 de ani, din Ștefănești, județul Argeș, condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării și punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș, Florin Popa.

Pe lângă condamnarea pentru tentativă de omor, Nando Mocanu se confruntă cu un alt dosar penal. Acesta a fost reținut de autorități pentru că a condus un vehicul fără permis de conducere, în timp ce se afla sub control judiciar. Dosarul, aflat în faza de fond la Judecătoria Pitești, a fost amânat de mai multe ori din diverse motive, inclusiv lipsa unui apărător. Dacă instanța îl va găsi vinovat, Nando riscă o pedeapsă între unu și cinci ani de închisoare.