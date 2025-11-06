BREAKING! Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia este definitivă

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Sentința a fost pronunțată de Curtea de Apel Brașov, după un incident violent petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării OMV din Pitești.

În vara anului 2022, Dani Mocanu și fratele său, Nando, au ajuns în atenția autorităților după ce au fost implicați într-un conflict violent într-o benzinărie din Pitești. Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, când un apel la 112 anunța o bătaie între mai multe persoane. Potrivit procurorilor, conflictul a escaladat rapid, iar victima a fost lovită cu o rangă. Înregistrările camerelor de supraveghere au surprins întreaga scenă, devenind o probă esențială în anchetă și confirmând participarea directă a celor doi frați la agresiune.

Până la sosirea polițiștilor, toți cei implicați dispăruseră, însă la scurt timp, un bărbat s-a prezentat la spital cu răni grave la cap, provocate în urma altercației. În urma investigațiilor, procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice, iar Dani Mocanu, împreună cu fratele său, au fost reținuți.

După aproape trei ani de procese, Curtea de Apel Brașov a dat verdictul final: manelistul a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare. Fratele artistului, Nando Mocanu, a primit o pedeapsă și mai mare: 7 ani de închisoare. Potrivit anchetei, el este cel care l-ar fi lovit cel mai grav pe bărbatul ajuns la spital.

„În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare”, este decizia publicată pe portalul justiției.

Curtea de Apel Brașov nu doar că a menținut condamnarea fraților Dani și Nando Mocanu, dar a decis și creșterea despăgubirilor pe care aceștia trebuie să le achite victimei. Dacă instanța din Argeș stabilise inițial 14.000 de euro daune morale, noua hotărâre ridică suma la 40.000 de euro.