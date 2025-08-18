IREAL! După ce a fentat legea, Dani Mocanu a fost premiat cu diplomă de excelență de un primar PNL

Proaspăt scăpat de dosarul în care a fost acuzat de proxenetism, Dani Mocanu a fost răsplătit cu o diplomă de excelență de către primaul PNL al comunei Lunca Ilvei, Flaviu Lupșa. Momentul a stârnit un val de reacții negative în spațiul public.

Recent, în timpul unui concert, Dani Mocanu a anunțat că a fentat legea și a scăpat de dosarul în care fusese condamant la 6 ani și 5 luni de închisoare pentru fapte de proxenetism, constituire de grup infracțional organizat și spălare de bani. Au trecut 8 ani de când a fost trimis în judecată, iar faptele sale s-au prescria, notează G4media.ro. Faptele pentru care manelistul a fost condamnat s-au întâmplat în perioada 2016-2017. Pe lângă pedeapsa cu închisoare, Dani Mocanu a primit atunci o amendă de 150.000 de lei.

Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de un primar PNL

Dani Mocanu a făcut anunțul în timpul unui concert: „Am o veste bună pentru voi, Dumnezeu m-a ajutat și-am scăpat de-acest mandat”,a spus cântărețul, în timpul concertului. În ton cu vestea primită, Dani Mocanu a urcat pe scenă într-o salopetă portocalie – asemănătoarea cu cea purtată de deținuții din SUA, purtând o pereche de cătușe la mâini și a fost adus într-o cușcă transparentă de plastic, din care a ieșit în momentul în care a început să cânte.

La scurt timp după ce a aflat decizia Curții Constituționale privind prescripția, în timpul unui concert în comuna Lunca Ilvei, Dani Mocanu a primit o diplomă de excelență din partea primarului PNL Flaviu Lupșa.

Momentul în care Dani Mocanu a primit diploma de la primar a devenit viral pe rețelele sociale. „E o bucurie și o onoare să primesc o diplomă de excelență din partea primarului… Gălăgia!”, a strigat artistul pe scenă, în aplauzele publicului.

Decernarea manelistului a stârnit un val de reacții negative în spațiul public, mai ales că festivalul intitulat ”Cântecul, Portul și Jocul Ilvean” ar fi costat comunitatea aproximativ 80.000 de euro, sumă greu de justificat la o adunare de acest fel din Bistrița-Năsăud.

În apărarea sa, primarul din comuna Lunca Ilvei a mărturisit că nu a făcut decât să respecte dorința cetățenilor care l-au votat și care i-au cerut să aducă nu doar artiști cunoscuți din muzica populară și ușoafră, ci și interpreți de muzică de petrecere, notează patriotu.ro

