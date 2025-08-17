Dani Mocanu a fentat legea. Cum a scăpat manelistul de închisoare: ”Am suferit”

Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în dosarul în care a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare. Manelistul a oferit prima reacție publică și a detaliat cum a reușit să fenteze legea.

Dosarul în care Dani Mocanu a fost acuzat de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional s-a prescris. Mai exact, au trecut 8 ani de când manelistul a fost anchetat de DIICOT și condamnat la închisoare cu executare de către judecătorii Tribunalului Dâmbovița.

Dani Mocanu a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni de închisoare

Prin decizia din 12 august 2025 a Curții de Apel Ploiești, Dani Mocanu a scăpat definitiv de acuzațiile din dosar pentru că faptele s-au prescris. În aprilie 2022, judecătorii Curţii de Apel Piteşti l-au condamnat definitiv pe Dani Mocanu la o amendă penală de 15.000 lei pentru incitare la ură sau discriminare după ce în 2019 acesta a postat pe YouTube un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor, notează g4media.

Anunțul că a scăpat definitiv de închisoare a fost făcut public de Dani Mocanu, la un concert, unde era îmbrăcat într-o salopetă portocalie, aproape la fel ca cea purtată de deținuții din închisorile americane, iar ulterior a detaliat pe o rețea de socializare detalii despre cazul său. De asemenea, Dani Mocanu a ținut să le transmită oamenilor un sfat sub formă de îndemn: să stea cât mai departe de probleme, de orice fel de ilegalitate și de infracțiuni.

”Am o veste bună pentru voi! Dumnezeu m-a ajutat și am scăpat de acesst mandat. Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat definitiv în dosarul în care am fost condamant la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare. Am scăpat, s-a evaporat. Sunt liber! Am scăpat de pușcărie. Au trecut 8 ani de când acest dosar a fost ”fabricat”. 8 ani în care m-am chinuit prin instanțe, tribunal, Parchet și așa mai departe. Am suferit și eu și familia mea.

Domnii magistrați de la Curtea de Apel Ploiești m-au găsit vinovat pentru proxenetism, spălare de bani, grup infracțional, dar nu mă pot trimite la pușcărie pentru că s-a împlinit acest termen de prescripție, adică au trecut 8 ani de la săvârșirea acestor infracțiuni. O mare veste pentru mine și pentru familia mea. Am rămas în libertate.

Eu am încă o mare durere în suflet. Eu și avocații mei ne-am fi dorit ca acest dosar să meargă mai departe pentru a afla adevărul. Eu voiam să dovedesc faptul că sunt nevinovat. Ei m-au găsit vinovat, dar nu mă trimit la pușcărie. Pentru voi și pentru familia mea, eu îmi doream să dovedesc că nu sunt vinovat. Au fost 8 ani de chin și vă sfătuiesc să stați departe de orice fel de infracțiune, departe de orice fel de ilegalitate pentru că nu vă aduce nimic bun”, le-a transmis Dani Mocanu fanilor.

