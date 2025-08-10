Dani Mocanu, replică acidă pentru haterii care i-au criticat ținuta-plasă. De ce a purtat-o? „10.000 de euro…”

Recent, Dani Mocanu a fost protagonistul unui nou subiect controversat. Ultima sa apariție a făcut vâlvă mare, iar acum manelistul vine cu replica pentru cei care l-au criticat. Cântărețul și-a explicat alegerea vestimentară și i-a criticat pe cei care nu au înțeles-o. Mai mult, cei care vor să îl vadă, din nou, purtând piesa vestimentară controversată trebuie să scoată din buzunar 10.000 de euro.

Vineri seara, 8 august 2025, Dani Mocanu a susținut un concert la Mega Discoteca Tineretului din Costinești. Încă de când a intrat pe scenă, manelistul a atras toate privirile cu ținuta sa nonconformistă. Cei prezenți au surprins mai multe imagini și le-au făcut publice, iar comentariile acide nu au întârziat sa apară.

Dani Mocanu, replică acidă pentru hateri

Controversele lui Dani Mocanu nu se mai termină. După ce a scăpat de problemele cu legea și de scandalul din perioada alegerilor, acum a atras, din nou, atenția. De această dată, manelistul a intrat în gura cârcotașilor din cauza unei ținute purtate la un concert.

Mai exact, la concertul de la Mega Discoteca Tineretului, Dani Mocanu a urcat pe scenă îmbrăcat într-un compleu negru transparent, din plasă, care a lăsat totul la vedere. Când l-au văzut, fanii au scos imediat telefonul să îl filmeze, imaginile au ajuns în mediul online, iar manelistul a fost aspru criticat.

Acum, după avalanșa de reacții, Dani Mocanu a venit cu o replică pentru toți cârcotașii. Acesta a explicat că publicul din România ar trebui să știe până acum să facă diferența între o ținută de scenă și una din viața de zi cu zi. Mai mult, pentru a le dat peste nas răutăcioșilor, Dani Mocanu a mai spus că de acum cei care își mai doresc să îl vadă în astfel de ținute trebuie să scoată din buzunar 10.000 de euro.

„Foarte multe reacții pro și contra legate de ținuta mea de aseară de la concertul din Costinești, de la Mega Discoteca Tineretului. Băi oameni, băi, ar trebui să vă haladeți un pic, fiindcă suntem în 2025 și ar trebui să faceți diferența între o ținută de stradă din viața de zi cu zi și între o ținută de scenă a unui artist, a unui superstar cum e Daniu Mocanu, ați înțeles? Că ați văzut ăia din America acum ies și goi pe stradă. În fine, nu e problemă, nu suntem deoparte nici noi. E bine așa. Vă pup. Și ce credeți? De mâine încolo 10.000 de euro în plus la fiecare concert dacă vreți să apar cu plasă”, a spus Dani Mocanu, în mediul online.

Foto: TikTok