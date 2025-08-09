Stupoare totală la concertul lui Dani Mocanu! Ținuta de pe scenă i-a făcut pe toți să scoată telefoanele mobile

Dani Mocanu se află în centrul unei noi controverse! După problemele cu legea și implicarea sa în politică, celebrul manelist a ajuns din nou în centrul atenției. Recent, artistul a fost invitat să cânte într-un club de pe litoralul românesc și a ajuns viral pe internet. Acesta a ales să poarte o ținută excentrică, lăsându-și fanii cu gura căscată. În mediul online, a fost aspru criticat.

Vineri seara, 8 august 2025, Dani Mocanu a susținut un concert la Mega Discoteca Tineretului din Costinești. Încă de când a intrat pe scenă, manelistul a atras toate privirile cu ținuta sa nonconformistă. Cei prezenți au surprins mai multe imagini și le-au făcut publice, iar comentariile acide nu au întârziat sa apară.

Cum au reacționat oamenii când l-au văzut pe Dani Mocanu

Dani Mocanu este cunoscut pentru viața sa controversată și nu s-a ferit niciodată se afișeze exact așa cum își dorește. De asemenea, atât videoclipurile sale, cât și anumite concerte au ajuns de multe ori subiect de discuție.

De această dată, celebrul manelist a ajuns ținta ironiilor din cauza ținutei pe care a purtat-o în cadrul unui concert susținut la Costinești. Cântărețul a îmbrăcat un complet din plasă și o pereche de pantaloni scurți mulați, negri.

Oamenii prezenți la fața locului au surprins mai multe imagini și le-au făcut publice. Filmulețele cu el pe scenă au ajuns virale, iar reacțiile acide ale oamenilor nu au întârziat sa apară. Internauții l-au pus la zid pentru apariția sa. De asemenea, unele persoane l-au ironizat.

„Doamne ferește!”/ „Ferească Dumnezeu ce am ajuns să vedem”/ „De prea mult bine și când ai bani mulți îți pierzi rațiunea și dai în penibil”/„Grețos!!!”/ „Mocanule, te-ai transformat?”/ „Are plasă pentru țânțari”/ „Imagini cu puternic impact emoțional!”/ „Doamne ferește a înnebunit și ăsta de tot! Ferească Dumnezeu!”/ „Ținută frumoasă din sacii de cartofi și ceapă”, au fost câteva dintre comentarii.

La începutul acestui an, un alt concert susținut de Dani Mocanu a ajuns subiect de discuție. Atunci, manelistul a fost chemat să cânte într-un club de fițe din Cluj-Napoca. La un moment dat, patronul a intervenit și i-a interzis cântărețului să mai accepte dedicații. Solicitarea nu i-a picat deloc bine acestuia și a decis să oprească brusc spectacolul.

„Patronul nu ne lasă să luăm dedicații. Sunt nevoit să opresc spectacolul, asta e în semn de respect, ce primim de la patronul de aici. Noi suntem obligați să oprim spectacolul. Așa cum noi respectăm pe toată lumea, vrem să fim și noi respectați și cred că m-am făcut înțeles.”, a precizat, la acea vreme, cântărețul de manele.

