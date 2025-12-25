Acasă » Exclusiv » Răsturnare de situație spectaculoasă! Divorțul „Stăpânei inelelor”, pus forțat pe pauză

Răsturnare de situație spectaculoasă! Divorțul „Stăpânei inelelor”, pus forțat pe pauză

De: Keva Iosif 25/12/2025 | 23:40
Răsturnare de situație spectaculoasă! Divorțul „Stăpânei inelelor”, pus forțat pe pauză
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Un nou capitol incendiar se deschide în scandalul care zguduie Clujul: procesul de divorț dintre Anatolie și Margareta Țighinean a surprins pe toată lumea cu o întorsătură neașteptată, lăsând întrebări fără răspuns și anticipând dezvăluiri care ar putea zdruncina tot imperiul Pandora România. Ce s-a întâmplat în instanță și ce planuri au cei doi milionari pentru următoarele luni?

După ce CANCAN.RO a dezvaluit secretele fierbinți din căsnicia celor mai influenți clujeni (mai multe detalii puteți citi AICI), divorțul dintre Anatolie și Margareta Țighinean intră într-o nouă fază, chiar de sărbători.

După un an întreg în care s-au înfruntat cu toate „armele” și au depus dovezi care să zguduie dosarul de divorț intentat de Anatolie, instanța pare să fi simțit că ar fi loc pentru o împăcare!

Dragostea dintre soții Țighinean a intrat la apă

Poate că decizia a fost influențată de apropierea sărbătorilor, sau poate unul dintre cei doi încearcă disperat să oprească acest război personal. Cert este că magistrații Judecătorii Cluj au cerut o „stingere a litigiului pe cale amiabilă”, o manevră care ar putea schimba complet cursul procesului.

”Stăpâna inelelor”, divorț și afacere în ”cădere liberă”

Sursele noastre susțin că ”Stăpâna inelelor”, Margareta Țighinean,  ar fi preferat un stil de viață libertin care a pus tensiune maximă pe relația lor.

Se pare că nu banii sau afacerile au fost adevărata problemă pentru Anatolie, ci dorința soției sale de distracție și libertate, care ar fi zdruncinat temelia căsniciei și ar fi fost, spun apropiații, picătura care a umplut paharul.

Nici în culisele imperiului Țighinean, lucrurile nu sunt tocmai roz. Principala afacere nu o duce prea bine.

FIG JEWELLERY ROMANIA SRL, firma de familie care gestionează franciza Pandora, a înregistrat un colaps financiar în 2024.

Cifra de afaceri s-a prăbușit de la 24,4 milioane lei în 2023 la doar 9,79 milioane lei în 2024, iar profitul net a scăzut aproape până la zero. Cheltuielile uriașe, peste 9,5 milioane lei, au șters practic câștigul, iar problemele de management și logistică s-au adâncit.

NU RATA: Rochia de mireasă – o superbă copie Iris van Herpen, făcută în India! ”Prințesa Ochelarilor” a strălucit la nunta de 3 milioane € cu o creație desprinsă, parcă, dintr-un basm

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alina Pușcău și Olga Barcari, duo de senzație! After-party la sol, direct pe trotuar
Exclusiv
Alina Pușcău și Olga Barcari, duo de senzație! After-party la sol, direct pe trotuar
Altfel de Crăciun pentru Mădălina Ghenea! Regula pe care top-modelul nu o încalcă nici în ruptul capului
Exclusiv
Altfel de Crăciun pentru Mădălina Ghenea! Regula pe care top-modelul nu o încalcă nici în ruptul capului
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina,...
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
Gandul.ro
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un salariu de 1.800 euro: „Nu acceptați aceste mizerii”
Adevarul
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un...
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt...
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 26 decembrie. Taurii reiau legătura cu o persoană din trecut, Vărsătorii sunt neliniștiți
Click.ro
Horoscop 26 decembrie. Taurii reiau legătura cu o persoană din trecut, Vărsătorii sunt neliniștiți
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și prețurile?
go4it.ro
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și...
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
Gandul.ro
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Noua modă digitală printre Gen Z: veganismul AI! Ce înseamnă și de ce câștigă tot mai mulți adepți
Noua modă digitală printre Gen Z: veganismul AI! Ce înseamnă și de ce câștigă tot mai mulți adepți
Peaky Blinders se întoarce de Crăciun. Cadoul neașteptat de la Netflix: Tommy Shelby revine!
Peaky Blinders se întoarce de Crăciun. Cadoul neașteptat de la Netflix: Tommy Shelby revine!
Alina Pușcău și Olga Barcari, duo de senzație! After-party la sol, direct pe trotuar
Alina Pușcău și Olga Barcari, duo de senzație! After-party la sol, direct pe trotuar
Bambi și Mitea umezeau ochii acum 20 de ani. Plângeam când îi vedeam, plângem și noi acum când ...
Bambi și Mitea umezeau ochii acum 20 de ani. Plângeam când îi vedeam, plângem și noi acum când îi revedem
Altfel de Crăciun pentru Mădălina Ghenea! Regula pe care top-modelul nu o încalcă nici în ruptul ...
Altfel de Crăciun pentru Mădălina Ghenea! Regula pe care top-modelul nu o încalcă nici în ruptul capului
P. Diddy visează la un miracol de Crăciun. Ce le-a cerut artistul magistraților
P. Diddy visează la un miracol de Crăciun. Ce le-a cerut artistul magistraților
Vezi toate știrile
×