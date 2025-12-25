Răsturnare de situație spectaculoasă! Divorțul „Stăpânei inelelor”, pus forțat pe pauză

Un nou capitol incendiar se deschide în scandalul care zguduie Clujul: procesul de divorț dintre Anatolie și Margareta Țighinean a surprins pe toată lumea cu o întorsătură neașteptată, lăsând întrebări fără răspuns și anticipând dezvăluiri care ar putea zdruncina tot imperiul Pandora România. Ce s-a întâmplat în instanță și ce planuri au cei doi milionari pentru următoarele luni?

După ce CANCAN.RO a dezvaluit secretele fierbinți din căsnicia celor mai influenți clujeni (mai multe detalii puteți citi AICI), divorțul dintre Anatolie și Margareta Țighinean intră într-o nouă fază, chiar de sărbători.

După un an întreg în care s-au înfruntat cu toate „armele” și au depus dovezi care să zguduie dosarul de divorț intentat de Anatolie, instanța pare să fi simțit că ar fi loc pentru o împăcare!

Poate că decizia a fost influențată de apropierea sărbătorilor, sau poate unul dintre cei doi încearcă disperat să oprească acest război personal. Cert este că magistrații Judecătorii Cluj au cerut o „stingere a litigiului pe cale amiabilă”, o manevră care ar putea schimba complet cursul procesului.

”Stăpâna inelelor”, divorț și afacere în ”cădere liberă”

Sursele noastre susțin că ”Stăpâna inelelor”, Margareta Țighinean, ar fi preferat un stil de viață libertin care a pus tensiune maximă pe relația lor.

Se pare că nu banii sau afacerile au fost adevărata problemă pentru Anatolie, ci dorința soției sale de distracție și libertate, care ar fi zdruncinat temelia căsniciei și ar fi fost, spun apropiații, picătura care a umplut paharul.

Nici în culisele imperiului Țighinean, lucrurile nu sunt tocmai roz. Principala afacere nu o duce prea bine.

FIG JEWELLERY ROMANIA SRL, firma de familie care gestionează franciza Pandora, a înregistrat un colaps financiar în 2024.

Cifra de afaceri s-a prăbușit de la 24,4 milioane lei în 2023 la doar 9,79 milioane lei în 2024, iar profitul net a scăzut aproape până la zero. Cheltuielile uriașe, peste 9,5 milioane lei, au șters practic câștigul, iar problemele de management și logistică s-au adâncit.

