CANCAN.RO a descoperit un start-up românesc în fața clubului Gaia. Cum se tranzacționează intrarea „second-hand”

De: Adrian Vâlceanu 10/02/2026 | 06:50
Nu există antreprenor ca românul! CANCAN.RO a descoperit un mic start-up în fața clubului Gaia, unde o asociere româno-română tranzacționa valută forte, adică brățări de intrare în club, pe bursa secundară. Cum funcționa toată schema, cu poze, cu tot, doar în acest articol!

Mica intreprindere din față de la Gaia este organizată exemplar. Zici că membrii au fost adunați de un head-hunter profesionist. De asemenea, s-au făcut și investiții în baza materială, pentru că gruparea se folosește și de un șfic, adică un clește, pentru a personaliza diametrul brățărilor pentru clienții secundari.

Bărbatul cu pălărie i-a zărit deja pe noii clienți

Cum se întâmplă schema?

Vedeta start-up-ului este Brokerul, adică bărbatul cu pălărie ca a lui Melchiade din ”Un veac de singurătate”. Operațiunea începe cu clienții de bază, adică cei care au scos banii grei pentru brățară. Apoi sunt racolați noii clienți și brățările primesc o viață nouă, întorcându-se în Gaia precum Lazăr chemat de dincolo de neant.

Dar stați liniștiți, băieții cu siguranță își rezervă dreptul de a-și selecta clientela, adică cine are vreo 100 de lei primește brățară second-hand (la propriu, că se pune pe mână).

În poze se vede cum ”Brokerul” abordează o fată care poartă niște blugi ultima modă. În mod normal, nimeni nu s-ar uita la ea, în afară de toți băieții din club și de barmanii straight. Dar Brokerul e pe interes, el vede doar bijuteria de pânză de la brațul domnișoarei, pe care o râvnește cu pasiunea unui om care îți cere o țigară prin Vama Veche.

Bărbatul își încearcă norocul cu o altă tânără

Brokerul demonstrează evidente abilități de public speaking și sales. Are un ”personal touch” cât se poate de personal, nu se dă bătut și face o ofertă de nerefuzat. Pentru că banii și capitalul trebuie să circule, brățara nu face mulți purici la băieții din start-up, ci își găsește repede un vehicul de reintrare în atmosfera încărcată din Gaia.

Cum e și firesc, clienții secundari ai brățărilor semnează și clauza de confidențialitate, adică ”boss, dacă te întreabă ceva, nu știi nimic”. O clauză beton, imbatabilă în orice instanță din lume. Exemplară organizare! Băieților le lipsește doar un dispecer, care să anunțe prin stație: ”Avem trei cu brățări la ieșire, trimiteți un echipaj și vedeți că șficul e la colegul cu pălărie”.

CITEȘTE ȘI: Trei “eroi” au salvat-o pe “Cenușăreasa” de la Gaia. Pantoful Dior, “captiv” într-o bordură, la ieșirea din club

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

