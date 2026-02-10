Acasă » Știri » ”Piticul” Dur din poarta Oțelului și-a găsit aleasa inimii

”Piticul” Dur din poarta Oțelului și-a găsit aleasa inimii

De: Paul Hangerli 10/02/2026 | 08:30
”Piticul” Dur din poarta Oțelului și-a găsit aleasa inimii
Cosmin Dur-Bozoancă, sursa- captură social media Cosmin Dur-Bozoancă
Cosmin Dur-Bozoancă a fost mereu „altfel” pentru un portar. Nu are statura uriașă pe care o caută instinctiv mulți antrenori – măsoară doar 1,79 metri, iar asta l-a încurcat în momente cheie ale carierei. Totuși, la Oțelul Galați a devenit numărul 1 și dovada vie că voința poate învinge neajunsurile. Iar acum, dincolo de fotbal, se pare că și-a găsit liniștea: în ianuarie, într-o escapadă la Istanbul, și-ar fi cerut iubita în căsătorie.

„Prea mic” pentru poartă, prea mare pentru scuze

Într-o lume în care portarii sunt evaluați uneori după înălțime din prima, Dur-Bozoancă a simțit pe pielea lui ce înseamnă să fii etichetat. La 1,79 metri, a intrat de multe ori în categoria „bun, dar…”. Iar „dar”-ul ăsta i-a blocat uși. Un exemplu pe care îl știu oamenii din fotbal: Cristiano Bergodi nu l-ar fi vrut la Sepsi tocmai din cauza staturii. A fost genul de refuz care te face să te întrebi dacă mai merită să te lupți sau dacă sistemul e deja hotărât împotriva ta.

Academia Hagi, drumul prin Liga 2 și pauza care doare

Născut la Brașov, pe 15 februarie 1998, Cosmin a crescut fotbalistic la Academia Hagi, unde a strâns ani grei de juniorat și competiții. N-a fost păstrat în lotul de bază, iar cariera lui a mers pe ruta clasică a multor tineri: împrumuturi și experiență, inclusiv la ASU Politehnica Timișoara și Universitatea Cluj. Au urmat și momente în care lucrurile s-au rupt. A existat o perioadă în care a rămas fără echipă și s-a antrenat separat, cu sentimentul că are ceva de oferit, dar nu are unde.

Chemarea de la Galați a venit când Oțelul era încă în Liga 3, iar pentru un portar care visa la prima ligă părea, la prima vedere, un pas înapoi. Numai că aici a găsit un proiect și o tribună care trăiește fotbalul. În doi ani, a urcat cu echipa din Liga 3 până în Liga 1, iar el a devenit o piesă importantă între buturi, suficient cât clubul să-i ofere stabilitate și încredere.

Două operații, orteza și momentul în care te sperii de propriul corp

Dincolo de meciuri, Dur-Bozoancă a avut și lupte care nu se văd pe tabelă. Două operații la umăr l-au făcut să se întrebe dacă va mai putea juca vreodată. Momentul în care și-a scos orteza și a realizat că nu e în stare nici să ridice mâna a fost unul din acelea care îți taie respirația. A urmat recuperarea, frica de recidivă și revenirea treptată, până când și-a recâștigat instinctul și curajul. A mai venit și fractura de piramidă nazală, un episod care a arătat încă o dată cât de repede te poate lovi fotbalul, chiar când ești într-o perioadă bună.

Porecla lui, „Coco”, vine din copilărie, de la Cosmin, și i-a rămas lipită de când se știe. Iar povestea lui e fix genul care explică de ce un portar nu trăiește doar din reflexe. El însuși spune că psihicul e decisiv pe post: dacă ești bine cu capul, controlezi tot ce faci. În poartă, asta se vede în momentele în care o echipă are nevoie de un om care să nu clipească.

Istanbul, inelul și blondina din Brașov

În ultimele luni, Cosmin a apărut tot mai des alături de o domnișoară blondă, iar redacția CANCAN.RO ar fi aflat că în ianuarie cei doi au fost într-o excursie la Istanbul. Acolo, „Dur” din poarta Oțelului ar fi lăsat armura jos și ar fi cerut-o în căsătorie. Cei doi ar fi postat apoi o fotografie cu mâinile lor și inelul de logodnă pe degetul ei. Numele tinerei e Silvia Aniță, tot din Brașov, iar primele apariții împreună pe Instagram ar data din 2022.

Din ce se vede pe rețelele sociale, au bifat multe locuri împreună și par să aibă aceeași foame de drum. Istanbul a fost doar un capitol. Au ajuns și prin destinații exotice, inclusiv Africa de Sud și Mauritius, iar una dintre imaginile care sare în ochi e fotografia cu girafa – genul de amintire care spune tot fără explicații. Au fost și la Formula 1, la Barcelona, iar Silvia pare să aibă o pasiune reală pentru tenis, atât prin antrenamente, cât și prin prezența la competiții internaționale, dar din tribună. Într-o zonă neașteptată, apar și ieșiri la pescuit, inclusiv o fotografie în care ea apare lângă o captură uriașă. Un somn de 100 de kg.

Datorită frumuseții sale, la unele fotografii Silvia este curtată de firme ce se ocupă cu plasarea de produse online, și i se propun colaborări. Până acum privind contul ”clean” al frumoasei blonde, se pare că aceasta nu este interesată de astfel de ocupații. De altfel, Silvia pare genul de tipă naturală, fără fillinguri și fără filtre extreme. Natura a fost generoasă cu ea deci nu are nevoie de alte artificii. Nu știm cu ce se ocupă exact dar știm că a absolvit studii superioare tot dintr-o postare de pe Insta, în care apare cu costumul de absolvire.

Cosmin Dur-Bozoancă nu a câștigat nimic pe scurtătură. A fost „prea mic” pentru unii, „nepotrivit” pentru alții, dar la Oțelul a devenit fix contrariul: un portar care contează. Iar acum, dacă inelul din Istanbul spune adevărul, „piticul Dur” tocmai a intrat într-o altă finală – una care nu se joacă pe gazon, dar care poate fi cea mai importantă din viața lui.

