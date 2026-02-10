Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste Sandrei Izbașa

Unul dintre cele mai intense momente de la Power Couple România a avut loc în urma unei probe extrem de dificile, care a pus la încercare nu doar forța fizică a concurenților, ci și rezistența lor emoțională. Înainte de probă, Sandra Izbașa a primit o scrisoare specială de la soțul ei, Răzvan Bănică, care se afla sub pământ, într-un cavou și aștepta sa să fie eliberat.

Relația dintre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică este una aparte și a evoluat cu o viteză care i-a surprins pe mulți. Cei doi s-au mutat împreună la doar două zile de la prima întâlnire, iar în 2021 s-au căsătorit. Fosta campioană olimpică și actorul au demonstrat că au construit un cuplu bazat pe încredere și comunicare, chiar dacă parcursul lor nu a fost lipsit de provocări.

În cadrul emisiunii Power Couple, cei doi au vorbit deschis despre dinamica relației lor și despre momentele în care au simțit presiune sau nesiguranță. Participarea la competiție le-a scos la iveală cele mai profunde emoții, iar proba din această ediție a fost una dintre cele mai grele trăite de ei.

Sandra Izbașa, în lacrimi după ce a citit scrisoarea

Scrisoarea primită de Sandra Izbașa din partea lui Răzvan Bănică a fost extrem de emoționantă. În rândurile sale, actorul și-a exprimat iubirea, dar și regretele, mărturisind că uneori nu a știut cum să își arate suficient sentimentele. Fosta gimnastă a citit mesajul cu lacrimi în ochi, iar când a început să sape și l-a descoperit, emoția a fost dublă.

„Minunea mea, îți mulțumesc pentru că cel mai frumos capitol pe care l-am trăit în cartea vieții mele a fost scris cu iubirea ta sinceră și nemărginită. Privesc în urmă la momentul în care ne-am întâlnit pentru prima oară și parcă a fost ieri. Mi-e dor de tinerețea noastră, de ochii tăi blânzi, de zâmbetul jucăuș al copilăriei inocente, de mirosul pielii tale, de îmbrățișările noastre care cuprindeau infinitul, de viitorul la care visam și care părea că ne va dărui pentru totdeauna timp din timpul lui, însă tot ceea ce am trăit împreună a fost doar clipa în care peoapele iubirii noastre s-au atins între ele și dintr-o dată nu au reușit să se mai dezlipească. Exact ca o îmbrățișare eternă din care noi nu ne vom desprinde niciodată. Acum sufletul meu se înalță liniștit pentru a pregăti reîntâlnirea cu al tău, însă te rog, nu te grăbi. E nevoie de îngeri și pe pământ, iar tu ai fost mereu îngerul meu. Acum însă a venit rândul meu să îți împrumut o aripă să vegheze asupra ta. Să rămâi mereu același om pe care eu am avut marea șansă să îl cunosc și să trăiesc alături de el. Aș fi fost mult mai împăcat dacă ți-aș fi dăruit drept amintire chipul copilului nostru pe care ni l-am dorit amândoi, dar pe care l-am așteptat puțin cam mult., a scris Răzvan Bănică în scrisoarea lui.”, a scris Răzvan Bănică în scrisoarea lui.

