Acasă » Știri » Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste Sandrei Izbașa

Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste Sandrei Izbașa

De: Andreea Stăncescu 10/02/2026 | 09:55
Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste Sandrei Izbașa
Sandra Izbașa, emoționată la Power Couple / Sursa foto: Social media

Unul dintre cele mai intense momente de la Power Couple România a avut loc în urma unei probe extrem de dificile, care a pus la încercare nu doar forța fizică a concurenților, ci și rezistența lor emoțională. Înainte de probă, Sandra Izbașa a primit o scrisoare specială de la soțul ei, Răzvan Bănică, care se afla sub pământ, într-un cavou și aștepta sa să fie eliberat.

Relația dintre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică este una aparte și a evoluat cu o viteză care i-a surprins pe mulți. Cei doi s-au mutat împreună la doar două zile de la prima întâlnire, iar în 2021 s-au căsătorit. Fosta campioană olimpică și actorul au demonstrat că au construit un cuplu bazat pe încredere și comunicare, chiar dacă parcursul lor nu a fost lipsit de provocări.

În cadrul emisiunii Power Couple, cei doi au vorbit deschis despre dinamica relației lor și despre momentele în care au simțit presiune sau nesiguranță. Participarea la competiție le-a scos la iveală cele mai profunde emoții, iar proba din această ediție a fost una dintre cele mai grele trăite de ei.

Sursa foto: Captură TV Antena 1

Sandra Izbașa, în lacrimi după ce a citit scrisoarea

Scrisoarea primită de Sandra Izbașa din partea lui Răzvan Bănică a fost extrem de emoționantă. În rândurile sale, actorul și-a exprimat iubirea, dar și regretele, mărturisind că uneori nu a știut cum să își arate suficient sentimentele. Fosta gimnastă a citit mesajul cu lacrimi în ochi, iar când a început să sape și l-a descoperit, emoția a fost dublă.

„Minunea mea, îți mulțumesc pentru că cel mai frumos capitol pe care l-am trăit în cartea vieții mele a fost scris cu iubirea ta sinceră și nemărginită. Privesc în urmă la momentul în care ne-am întâlnit pentru prima oară și parcă a fost ieri. Mi-e dor de tinerețea noastră, de ochii tăi blânzi, de zâmbetul jucăuș al copilăriei inocente, de mirosul pielii tale, de îmbrățișările noastre care cuprindeau infinitul, de viitorul la care visam și care părea că ne va dărui pentru totdeauna timp din timpul lui, însă tot ceea ce am trăit împreună a fost doar clipa în care peoapele iubirii noastre s-au atins între ele și dintr-o dată nu au reușit să se mai dezlipească. Exact ca o îmbrățișare eternă din care noi nu ne vom desprinde niciodată. Acum sufletul meu se înalță liniștit pentru a pregăti reîntâlnirea cu al tău, însă te rog, nu te grăbi. E nevoie de îngeri și pe pământ, iar tu ai fost mereu îngerul meu. Acum însă a venit rândul meu să îți împrumut o aripă să vegheze asupra ta. Să rămâi mereu același om pe care eu am avut marea șansă să îl cunosc și să trăiesc alături de el. Aș fi fost mult mai împăcat dacă ți-aș fi dăruit drept amintire chipul copilului nostru pe care ni l-am dorit amândoi, dar pe care l-am așteptat puțin cam mult., a scris Răzvan Bănică în scrisoarea lui.”, a scris Răzvan Bănică în scrisoarea lui.

CITEȘTE ȘI: Concurenții de la Power Couple 2026 care s-au mutat împreună după doar 2 zile de relație! Iubirea lor e desprinsă din filme

Răzvan Bănică nu fuge de responsabilități! Cum o răsfață pe Sandra Izbașa? Alți bărbați nici nu vor să audă de asta

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Știri
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Ilie Bolojan, primele declarații despre o intrare a României în recesiune: „Am stat pe consum”
Știri
Ilie Bolojan, primele declarații despre o intrare a României în recesiune: „Am stat pe consum”
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru Consiliul pentru pace al lui Trump
Digi24
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația de micșorare a stomacului
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
VIDEO. Moment istoric: Brigada românească operează sistemele HIMARS la Cincu
Promotor.ro
VIDEO. Moment istoric: Brigada românească operează sistemele HIMARS la Cincu
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Creatura bizară pe care o femeie a descoperit-o în grădina ei era, de fapt, „un fenomen biologic ...
Creatura bizară pe care o femeie a descoperit-o în grădina ei era, de fapt, „un fenomen biologic rar”
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Ilie Bolojan, primele declarații despre o intrare a României în recesiune: „Am stat pe consum”
Ilie Bolojan, primele declarații despre o intrare a României în recesiune: „Am stat pe consum”
Cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de diabet. De ce trebuie să o consume des
Cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de diabet. De ce trebuie să o consume des
Am aflat cine va fi eliminat diseară la Desafio: Babasha și Bettyshor vor ajunge la duel
Am aflat cine va fi eliminat diseară la Desafio: Babasha și Bettyshor vor ajunge la duel
Problema de sănătate a lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple, descoperită la un control: ...
Problema de sănătate a lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple, descoperită la un control: „A fost întoarcerea mea către Dumnezeu”
Vezi toate știrile
×