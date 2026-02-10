Orange și Vodafone, anunț important pentru clienți. Ce se va întâmpla cu următoarea factură

Orange România și Vodafone cresc prețul abonamentelor. Cele două companii susțin că această mutare are legătură cu inflația și cu contextul economic actual.

Aceste majorări vor afecta atât serviciile de telefonie, cât și pe cele de internet și TV. Indexarea va fi aplicată lunar. Vodafone a mai bifat o scumpire și în vara lui 2025. Atunci a fost de 1,3 euro.

„Pentru a putea continua să oferim servicii de calitate în acest context economic, în care inflaţia raportată pentru luna decembrie 2025 de către Eurostat a fost de 8,6%, vom fi nevoiţi să aplicăm o indexare a preţurilor de 6,8% în acest an. Această indexare respectă prevederile contractuale, fiind mai mică decât procentul maxim de 8% prevăzut în contract. Indexarea va fi aplicată lunar, la tariful abonamentului pentru serviciile contractate (fără reduceri), începând cu luna aprilie”, a anunțat Orange.

Orange le oferă clienților abonamente cu prețuri mult mai mari

În timp ce se bate cu alte companii la oferte pentru portare, Orange crește prețul abonamentelor. Ajustările se vor observa după data de 6 aprilie, când clienții vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar.

„Până acum, am făcut eforturi să protejăm preţul plătit de tine pentru abonamentul Orange şi nu am aplicat, pentru niciun client persoană fizică, indexarea anuală a preţurilor conform contractului (…) Indexarea va fi aplicată lunar, la tariful abonamentului pentru serviciile contractate, începând cu luna aprilie și va fi inclusă în facturile emise după data de 6 aprilie 2026”, a adăugat compania.

Factura Vodafone va fi mult mai mare de luna viitoare

De asemenea, și Vodafone România anunță o creștere a abonamentelor cu 6,8%. Această schimbare va fi resimțită de la factura următoare. Vodafone susține că a luat această decizie ca urmare a creșterii costurilor.

„Având în vedere creșterea constantă a costurilor pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice de voce mobilă și date mobile, de telefonie fixă și internet fix, a serviciilor TV (transmisia serviciilor de programe audiovizuale), precum și a serviciilor machine-to-machine (M2M), vă informăm că, începând cu următoarea factură, tarifele acestor servicii vor fi indexate cu un procent de 6,8%”, a transmis operatorul.

Citește și: O casă cu 3 dormitoare costă doar 33.700 $, dar cumpărătorii fug când văd ce e în spatele ușii

Citește și: Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați