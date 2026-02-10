Acasă » Știri » Orange și Vodafone, anunț important pentru clienți. Ce se va întâmpla cu următoarea factură

Orange și Vodafone, anunț important pentru clienți. Ce se va întâmpla cu următoarea factură

De: Simona Tudorache 10/02/2026 | 11:29
Orange și Vodafone, anunț important pentru clienți. Ce se va întâmpla cu următoarea factură

Orange România și Vodafone cresc prețul abonamentelor. Cele două companii susțin că această mutare are legătură cu inflația și cu contextul economic actual.

Aceste majorări vor afecta atât serviciile de telefonie, cât și pe cele de internet și TV. Indexarea va fi aplicată lunar. Vodafone a mai bifat o scumpire și în vara lui 2025. Atunci a fost de 1,3 euro.

„Pentru a putea continua să oferim servicii de calitate în acest context economic, în care inflaţia raportată pentru luna decembrie 2025 de către Eurostat a fost de 8,6%, vom fi nevoiţi să aplicăm o indexare a preţurilor de 6,8% în acest an. Această indexare respectă prevederile contractuale, fiind mai mică decât procentul maxim de 8% prevăzut în contract. Indexarea va fi aplicată lunar, la tariful abonamentului pentru serviciile contractate (fără reduceri), începând cu luna aprilie”, a anunțat Orange.

Orange le oferă clienților abonamente cu prețuri mult mai mari

În timp ce se bate cu alte companii la oferte pentru portare, Orange crește prețul abonamentelor. Ajustările se vor observa după data de 6 aprilie, când clienții vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar.

„Până acum, am făcut eforturi să protejăm preţul plătit de tine pentru abonamentul Orange şi nu am aplicat, pentru niciun client persoană fizică, indexarea anuală a preţurilor conform contractului (…) Indexarea va fi aplicată lunar, la tariful abonamentului pentru serviciile contractate, începând cu luna aprilie și va fi inclusă în facturile emise după data de 6 aprilie 2026”, a adăugat compania.

Factura Vodafone va fi mult mai mare de luna viitoare

De asemenea, și Vodafone România anunță o creștere a abonamentelor cu 6,8%. Această schimbare va fi resimțită de la factura următoare. Vodafone susține că a luat această decizie ca urmare a creșterii costurilor.

„Având în vedere creșterea constantă a costurilor pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice de voce mobilă și date mobile, de telefonie fixă și internet fix, a serviciilor TV (transmisia serviciilor de programe audiovizuale), precum și a serviciilor machine-to-machine (M2M), vă informăm că, începând cu următoarea factură, tarifele acestor servicii vor fi indexate cu un procent de 6,8%”, a transmis operatorul.

Citește și: O casă cu 3 dormitoare costă doar 33.700 $, dar cumpărătorii fug când văd ce e în spatele ușii

Citește și: Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Știri
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și a luat pastilă de-aia”
Știri
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și…
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
Digi24
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea...
Medicii amenință cu greva generală
Mediafax
Medicii amenință cu greva generală
Parteneri
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația de micșorare a stomacului
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor.ro
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale ...
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă ...
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și a luat pastilă de-aia”
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe ...
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe la cele private
Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc: „Este foarte periculos, ...
Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc: „Este foarte periculos, nu știu ce se întâmplă”
Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. ...
Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. Avem imaginile
De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la ...
De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la București în 2026
Vezi toate știrile
×