Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați

Într-o perioadă în care piața imobiliară din România este marcată de creșteri constante ale prețurilor, există încă locuri unde o casă la curte poate fi achiziționată cu un buget minim.

Localitatea Ciolănești, din județul Teleorman, oferă o oportunitate rară: o casă tradițională disponibilă pentru doar 9.500 de euro, cu un teren generos de 1.500 de metri pătrați.

Localitatea în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro

Oferta atrage atenția celor care caută o locuință accesibilă, dar și investitorilor interesați de proprietăți rurale cu potențial.

Casa are două camere și o suprafață utilă de 40 de metri pătrați. Este parțial mobilată și utilată, iar vânzătorul este o persoană fizică, ceea ce simplifică procesul de achiziție.

Deși necesită unele renovări, construcția păstrează elemente autentice ale arhitecturii tradiționale românești, fiind ideală pentru cei care vor să se retragă într-un mediu liniștit, departe de agitația urbană.

Terenul are 1.500 de metri pătrați

Terenul de 1.500 mp oferă numeroase posibilități: grădinărit, amenajarea unui spațiu de relaxare, construcția unor anexe sau chiar extinderea casei. Într-un context în care terenurile din zonele periurbane se vând la prețuri ridicate, această proprietate devine cu atât mai atractivă.

Prețul mic nu reflectă lipsa de valoare, ci mai degrabă o oportunitate de a investi într-un stil de viață autentic.

Ciolănești este o comună cu peisaje pitorești, acces facil către orașele din apropiere și o comunitate primitoare. Pentru cei interesați, există opțiuni de finanțare disponibile, iar prețul de pornire este sub pragul psihologic de 10.000 de euro.

Într-o piață dominată de apartamente mici și costuri mari, această casă din Ciolănești reprezintă o alternativă viabilă, accesibilă și plină de potențial pentru un trai simplu, dar autentic.

