Acasă » Știri » Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați

De: David Ioan 28/12/2025 | 14:58
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați

Într-o perioadă în care piața imobiliară din România este marcată de creșteri constante ale prețurilor, există încă locuri unde o casă la curte poate fi achiziționată cu un buget minim.

Localitatea Ciolănești, din județul Teleorman, oferă o oportunitate rară: o casă tradițională disponibilă pentru doar 9.500 de euro, cu un teren generos de 1.500 de metri pătrați.

Localitatea în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro

Oferta atrage atenția celor care caută o locuință accesibilă, dar și investitorilor interesați de proprietăți rurale cu potențial.

Casa care se vinde cu doar 9.500 de euro. Foto: Olx

Casa are două camere și o suprafață utilă de 40 de metri pătrați. Este parțial mobilată și utilată, iar vânzătorul este o persoană fizică, ceea ce simplifică procesul de achiziție.

Deși necesită unele renovări, construcția păstrează elemente autentice ale arhitecturii tradiționale românești, fiind ideală pentru cei care vor să se retragă într-un mediu liniștit, departe de agitația urbană.

Terenul are 1.500 de metri pătrați

Terenul de 1.500 mp oferă numeroase posibilități: grădinărit, amenajarea unui spațiu de relaxare, construcția unor anexe sau chiar extinderea casei. Într-un context în care terenurile din zonele periurbane se vând la prețuri ridicate, această proprietate devine cu atât mai atractivă.

Prețul mic nu reflectă lipsa de valoare, ci mai degrabă o oportunitate de a investi într-un stil de viață autentic.

Ciolănești este o comună cu peisaje pitorești, acces facil către orașele din apropiere și o comunitate primitoare. Pentru cei interesați, există opțiuni de finanțare disponibile, iar prețul de pornire este sub pragul psihologic de 10.000 de euro.

Într-o piață dominată de apartamente mici și costuri mari, această casă din Ciolănești reprezintă o alternativă viabilă, accesibilă și plină de potențial pentru un trai simplu, dar autentic.

CITEŞTE ŞI: Cu cât au ajuns să se vândă un borcan cu gogoșari și unul cu castraveți murați, în supermarketurile Kaufland din România

„Uraganul de iarnă” a făcut ravagii în România! Zonele în care vine iar prăpădul: vijelii și rafale de vânt de până la 180 km/h

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil
Știri
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță: „Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”
Știri
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță:…
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale de 120 km / h
Mediafax
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are”
Adevarul
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri. Ce fac unii călători și cum reacționează personalul
Mediafax
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri....
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea...
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au ...
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au luat strălucirea”
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” ...
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în ...
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță: „Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”
România, înghițită de viscol! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a ...
România, înghițită de viscol! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a fost puternic perturbat în stratosferă
Raluka, la datorie până în ultima clipă: “Intru în noul an exact așa cum îmi place”
Raluka, la datorie până în ultima clipă: “Intru în noul an exact așa cum îmi place”
Alertă extremă în București: un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu a luat foc. Detalii de ultimă ...
Alertă extremă în București: un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu a luat foc. Detalii de ultimă ora
Vezi toate știrile
×