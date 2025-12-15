Acasă » Știri » Orașul celebru din România în care o casă se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în decembrie 2025

Orașul celebru din România în care o casă se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în decembrie 2025

De: David Ioan 15/12/2025 | 16:18
Orașul celebru din România în care o casă se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în decembrie 2025

Un imobil din orașul Zimnicea, județul Teleorman, atrage atenția în această perioadă prin prețul extrem de scăzut la care este scos la vânzare.

Proprietatea, situată pe strada Împăratul Traian, nr. 163, se vinde cu doar 7.000 de euro, o sumă rar întâlnită pe piaţa imobiliară din România.

Casa din România care se vinde cu doar 7.000 de euro

Oferta include un teren intravilan cu o suprafață de 464 mp, pe care se află construcții demolabile.

Locația este într-o zonă liniștită, cu posibilitatea conectării la toate utilitățile, ceea ce face ca terenul să fie atractiv pentru cei care doresc să construiască o casă nouă sau să investească într-un proiect imobiliar.

Anunţul făcut de vânzător. Foto: OLX

Prețul de 7.000 de euro este fix și se achită integral printr-o singură tranzacție. Toate cheltuielile legate de întocmirea cărții funciare (cadastru, intabulare), obținerea certificatului energetic și perfectarea actului în formă autentică revin în sarcina cumpărătorului.

Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

În ce oraş este situat imobilul care se vinde la o sumă de nimic

Astfel de oferte sunt extrem de rare în România, mai ales în contextul creșterii generale a prețurilor din sectorul imobiliar. Zimnicea, cunoscut ca fiind cel mai sudic oraș al țării, devine acum un punct de interes pentru cei care caută investiții accesibile.

Imobilul din Zimnicea reprezintă o oportunitate unică pentru cei care doresc să achiziționeze un teren intravilan la un preț minim. Cu doar 7.000 de euro, cumpărătorii pot beneficia de o suprafață generoasă și de posibilitatea de a dezvolta un proiect rezidențial într-o zonă liniștită.

CITEŞTE ŞI: Cum se calculează întreținerea la bloc și ce plătești în fiecare lună, de fapt

Care este cel mai scump oraș din România? O chirie ajunge la sume colosale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alertă medicală! Boala care face ravagii în România: e mai gravă decât gripa sezonieră
Știri
Alertă medicală! Boala care face ravagii în România: e mai gravă decât gripa sezonieră
Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Știri
Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și...
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu:...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de...
Parteneri
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă medicală! Boala care face ravagii în România: e mai gravă decât gripa sezonieră
Alertă medicală! Boala care face ravagii în România: e mai gravă decât gripa sezonieră
Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii ...
Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
În ce stare a ajuns Rodica Stănoiu la Obregia, cu puțin timp înainte de deces. Detaliul care a declanșat ...
În ce stare a ajuns Rodica Stănoiu la Obregia, cu puțin timp înainte de deces. Detaliul care a declanșat suspiciuni
Cauza morții lui Marco, elevul de 18 ani găsit mort în casă după ce s-a întors de la un majorat
Cauza morții lui Marco, elevul de 18 ani găsit mort în casă după ce s-a întors de la un majorat
Ce a pățit o femeie, după ce și-a cumpărat un frigider smart. A ajuns la Urgențe din cauza electrocasnicului
Ce a pățit o femeie, după ce și-a cumpărat un frigider smart. A ajuns la Urgențe din cauza electrocasnicului
TEST IQ | Ești un veritabil geniu dacă identifici cele 3 diferențe dintre poza din dreapta și cea ...
TEST IQ | Ești un veritabil geniu dacă identifici cele 3 diferențe dintre poza din dreapta și cea din stânga, în maximum 19 secunde
Vezi toate știrile
×