Orașul celebru din România în care o casă se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în decembrie 2025

Un imobil din orașul Zimnicea, județul Teleorman, atrage atenția în această perioadă prin prețul extrem de scăzut la care este scos la vânzare.

Proprietatea, situată pe strada Împăratul Traian, nr. 163, se vinde cu doar 7.000 de euro, o sumă rar întâlnită pe piaţa imobiliară din România.

Casa din România care se vinde cu doar 7.000 de euro

Oferta include un teren intravilan cu o suprafață de 464 mp, pe care se află construcții demolabile.

Locația este într-o zonă liniștită, cu posibilitatea conectării la toate utilitățile, ceea ce face ca terenul să fie atractiv pentru cei care doresc să construiască o casă nouă sau să investească într-un proiect imobiliar.

Prețul de 7.000 de euro este fix și se achită integral printr-o singură tranzacție. Toate cheltuielile legate de întocmirea cărții funciare (cadastru, intabulare), obținerea certificatului energetic și perfectarea actului în formă autentică revin în sarcina cumpărătorului.

În ce oraş este situat imobilul care se vinde la o sumă de nimic

Astfel de oferte sunt extrem de rare în România, mai ales în contextul creșterii generale a prețurilor din sectorul imobiliar. Zimnicea, cunoscut ca fiind cel mai sudic oraș al țării, devine acum un punct de interes pentru cei care caută investiții accesibile.

Imobilul din Zimnicea reprezintă o oportunitate unică pentru cei care doresc să achiziționeze un teren intravilan la un preț minim. Cu doar 7.000 de euro, cumpărătorii pot beneficia de o suprafață generoasă și de posibilitatea de a dezvolta un proiect rezidențial într-o zonă liniștită.

