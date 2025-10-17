Orașul din România în care o casă costă doar 7.000 de euro, acum, în octombrie 2025

În România există o localitate unde prețurile din sectorul imobiliar par să fi stat în loc. Un român vinde o casă cu două camere pentru doar 7.000 de euro. Utilizatorii unei platforme de vânzare-cumpărare au crezut că nu văd bine. În rândurile de mai jos îți dezvăluim locul unde se află locuința.

Potrivit experților din domeniul imobiliar, în 2025, locuințele din România nu au fost niciodată atât de scumpe. În marile orașe din țară, casele și apartamentele se vând cu prețuri exorbitante, însă există câteva opțiuni și pentru cei care au un buget redus și își doresc o casă într-o zonă liniștită, departe de zgomotul orașului. Conform statisticilor, prețurile au crescut într-un an cu până la 17% în centrele regionale majore ale țării și au potențialul de a atinge noi praguri record.

În ce localitate se vinde o casă cu 7.000 de euro

Comparativ cu marile orașe din România unde prețurile din sectorul imobiliar au explodat peste noapte, anunțul unui cetățean din Caraș Severin a devenit viral pe rețelele de socializare. Acesta scoate la vânzare o casă pentru care cere prețul unei mașini la mâna a doua.

Interesul cumpărătorilor pentru locuințele situate cât mai departe de zonele urbane crește de la an la an, astfel de proprietăți fiind scoase la vânzare din ce în ce mai des. Cei care doresc să își achiziționeze o casă în Banat au acum ocazia să profite de o super-ofertă. De exemplu, un român vinde o casă în localitatea Moldova Veche, Caraș Severin, cu 6.999 de euro. Suprafața totală a locuinței este de 104 mp, cea utilă este de 60 de metri pătrați și dispune de două camere. Clădirea nu este finalizată în totalitate.

”Acest imobil se valorifică în cadrul unei lictații publice. Proprietate construită din teren intravilan, cu suprafața de 104 mp, și construcție edificată pe aceasta, cu suprafața de 60 mp, situate în localitatea Moldova Veche, Caraș Severin. Locuința este în regim de înălțime P, construcție nefinalizată”, se arată în anunțul vânzătorului.

