Cauza morții lui Marco, elevul de 18 ani găsit mort în casă după ce s-a întors de la un majorat

A fost stabilită cauza morții elevului de 18 ani din Timișoara! Marco Iacsin, elev în clasa a XII-a la Liceul Nikolaus Lenau, a murit în data de 13 decembrie. Tânărul a fost găsit fără viață în locuința sa, la câteva ore după ce se întorsese de la o petrecere de majorat. Acum, medicii legiști au stabilit și cauza decesului.

Mama tânărului a fost cea care a descoperit tragedia și a dat imediat alarma. Aceasta le-a povestit oamenilor legii că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, fiul ei participase la o petrecere de majorat. În jurul orei 6:00 dimineața, băiatul s-a întors acasă.

Acesta părea bine și i-a cerut mamei să îi pregătească o gustare, după care s-a dus în camera sa, la somn. Femeia i-a dus mâncarea, iar mai apoi a plecat de acasă. S-a întors în jurul orei 16:00 și a mers să vadă ce face fiul ei, însă l-a găsit pe acesta fără suflare și a dat imediat alarma.

Cauza morții lui Marco, elevul de 18 ani găsit mort în casă

După descoperirea tragică, femeia le-a spus polițiștilor că băiatul ei era bine când a ajuns acasă de la petrecere, nu băuse şi nici nu erau indicii că ar fi consumat substanțe interzise.

Potrivit concluziilor medicilor legiști, Marco ar fi murit în urma unui infarct, survenit brusc, în timp ce se afla acasă. Decesul subit al tânărului a adus multă durere, iar familia cu greu poate accepta ce s-a întâmplat.

Marco urmează să fie condus acum pe ultimul drum. Înmormântarea acestuia va avea loc marți, 16 decembrie, la ora 12:00.

„Cu durere în suflet vă anunţăm, că elevul nostru Marco Iacsin (12STS) a trecut în nefiinţă. Ştirea incredibilă ne-a străfulgerat pe toţi. Sincere condoleanţe familiei îndoliate şi multă putere, pentru a putea trece peste acest necaz şi această durere! Marco, să te odihneşti în pace! Priveghiul are loc mâine la Casa funerară ‘Denis şi Alex’ de pe Calea Şagului. Înmormântarea va avea loc marţi ora 12.00 la cimitirul de pe Calea Buziaşului”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Liceului Nikolaus Lenau din Timişoara, unde Marco sutudia.

Cine este eroul care a salvat zeci de oameni, punându-și viața în pericol. Bărbatul este acum internat în stare gravă

Noi detalii în cazul româncei de 56 de ani care și-a pierdut viața într-un accident în Italia. Ce ar fi pățit Lia, de fapt