Elev de 18 ani, găsit mort de mama sa în cameră. Ce făcuse tânărul din Timișoara cu câteva ore înainte de tragedie

Sfârșit tragic pentru un tânără de numai 18 ani din Timișoara. Acesta a fost găsit fără viață, chiar de către mama sa. Femeia își lăsase fiul să doarmă, iar când s-a întors acasă a observat că acest nu mai respiră și a dat imediat alarma. Ce făcuse tânărul cu doar câteva ore înainte de tragedie?

Un elev de 18 ani din Timișoara a fost găsit mort de mama lui, sâmbătă după-amiază. Băiatul participase la un majorat, iar după petrecerea s-a pus la somn. Din păcate, acesta nu s-a mai trezit.

Elev de 18 ani, găsit mort de mama sa în cameră

Mama tânărului a fost cea care a descoperit tragedia și a dat imediat alarma. Aceasta le-a povestit oamenilor legii că în noapte de vineri spre sâmbătă fiul ei participase la o petrecere de majorat. În jurul orei 6:00 dimineața băiatul s-a întors acasă.

Acesta părea bine și i-a cerut mamei să îi pregătească o gustare, după care s-a dus în camera sa la somn. Femeia i-a dus mâncarea, iar mai apoi a plecat de acasă. S-a întors în jurul orei 16:00 și a mers să vadă ce face fiul ei, însă l-a găsit pe acesta fără suflare.

Din gustarea pregătit era luată doar o mușcătură. Femeia a dat imediat alarma, iar la faţa locului au sosit poliţişti şi un echipaj medical care a constatat decesul băiatului.

„La data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 16:15, poliţiştii Secţiei 2 Urbane Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuinţa de domiciliu din Timişoara. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constat ca este vorba de un tânăr de 18 ani, care a fost găsit decedat de către mama sa. Tânărul nu prezenta urme de violenţe, cadavrul fiind transportat la IML Timişoara pentru efectuarea necropsiei”, a transmis IPJ Timiş.

