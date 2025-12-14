Acasă » Știri » Elev de 18 ani, găsit mort de mama sa în cameră. Ce făcuse tânărul din Timișoara cu câteva ore înainte de tragedie

De: Alina Drăgan 14/12/2025 | 18:59
Elev de 18 ani, găsit mort de mama sa în cameră /Foto: Arhivaă CANCAN

Sfârșit tragic pentru un tânără de numai 18 ani din Timișoara. Acesta a fost găsit fără viață, chiar de către mama sa. Femeia își lăsase fiul să doarmă, iar când s-a întors acasă a observat că acest nu mai respiră și a dat imediat alarma. Ce făcuse tânărul cu doar câteva ore înainte de tragedie?

Un elev de 18 ani din Timișoara a fost găsit mort de mama lui, sâmbătă după-amiază. Băiatul participase la un majorat, iar după petrecerea s-a pus la somn. Din păcate, acesta nu s-a mai trezit.

Mama tânărului a fost cea care a descoperit tragedia și a dat imediat alarma. Aceasta le-a povestit oamenilor legii că în noapte de vineri spre sâmbătă fiul ei participase la o petrecere de majorat. În jurul orei 6:00 dimineața băiatul s-a întors acasă.

Acesta părea bine și i-a cerut mamei să îi pregătească o gustare, după care s-a dus în camera sa la somn. Femeia i-a dus mâncarea, iar mai apoi a plecat de acasă. S-a întors în jurul orei 16:00 și a mers să vadă ce face fiul ei, însă l-a găsit pe acesta fără suflare.

Din gustarea pregătit era luată doar o mușcătură. Femeia a dat imediat alarma, iar la faţa locului au sosit poliţişti şi un echipaj medical care a constatat decesul băiatului.

„La data de 13 decembrie 2025, în jurul orei 16:15, poliţiştii Secţiei 2 Urbane Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuinţa de domiciliu din Timişoara. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constat ca este vorba de un tânăr de 18 ani, care a fost găsit decedat de către mama sa. Tânărul nu prezenta urme de violenţe, cadavrul fiind transportat la IML Timişoara pentru efectuarea necropsiei”, a transmis IPJ Timiş.

