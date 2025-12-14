Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Misterul morții lui Peter Greene se adâncește! Cum l-au găsit polițiștii când au intrat în casă și ce scria pe biletul scris de mână

Misterul morții lui Peter Greene se adâncește! Cum l-au găsit polițiștii când au intrat în casă și ce scria pe biletul scris de mână

14/12/2025
Misterul morții lui Peter Greene se adâncește! Cum l-au găsit polițiștii când au intrat în casă și ce scria pe biletul scris de mână
Cum a fost găsit Peter Greene / Sursa foto: Profimedia

Peter Greene, cunoscut din producții celebre precum Pulp Fiction și The Mask, a fost descoperit mort, vineri 12 decembrie, în apartamentul său din New York. Potrivit primelor informații, polițiștii sosiți la fața locului au observat mai multe aspecte neobișnuite, trupul actorului se afla întins pe podea, iar în locuință a fost găsit un bilet scris de mână.

Actorul Peter Greene a fost găsit fără viață în apartamentul său din New York, vineri, 12 decembrie. Descoperirea a fost făcută de polițiști în jurul orei 15:25, după ce vecinii au sesizat un zgomot neobișnuit și muzica care răsuna continuu de mai bine de 24 de ore.

Echipajele de intervenție l-au găsit pe actor culcat cu fața în jos, prezentând răni vizibile la nivelul feței, fiind declarat decedat la fața locului. Potrivit autorităților, în locuința sa a fost găsit și un bilet scris de mână pe care apărea mesajul „I’m still a Westie” („Încă sunt un Westie”), considerat o posibilă referire la o bandă irlandezo-americană din cartierul Hell’s Kitchen, activă în anii ’70.

„Peter zăcea pe podea, cu fața în jos, avea leziuni la nivelul feței, era sânge peste tot…”, a spus un vecin pentru Daily Mail.

Sursa foto: Profimedia

Poliția a anunțat că nu există suspiciuni de crimă, iar cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma autopsiei. Managerul său, Gregg Edwards, cel care a confirmat vestea tragică, a declarat că vorbise cu actorul la începutul săptămânii.

