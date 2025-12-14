Binefacerea care a lăsat un român perplex, înainte de Crăciun. Ce s-a întâmplat după ce a luat alimente pentru o fetiță: „A fost un semn”

A crezut că face un gest nobil pentru un copil, dar lucrurile nu au fost deloc așa. Ceea ce a făcut tânăra cu alimentele i-a venit greu să creadă, mai ales în actualul context economic în care România se află. Un bărbat i-a oferit unei tinere care cerșea o pungă cu bunătăți și a plecat. Însă, mai târziu când a revenit în același loc, a avut parte de o surpriză neașteptată.

Un bărbat a trăit o experiență care i-a oferit o lecție neașteptată despre generozitate și asumarea alegerilor, chiar înainte de Crăciun. Într-o după-amiază, în jurul orei 17:30, eroul nostru trecea pe lângă o fetiță de aproximativ 14 ani care cerșea. Inițial, și- a continuat drumul, dar s-a răzgândit și s-a întors la ea. I-a spus că îi poate cumpăra de mâncare, dar bani cash nu îi va oferi.

Ce s-a întâmplat după ce a luat alimente pentru o fetiță

Fata a acceptat propunerea, iar bărbatul a pornit spre magazin pentru a-i lua ceva de mâncare. După ce i-a înmânat punga cu câteva alimente, a plecat.

„Nu dorea ceva anume de la magazin aşa că am cumpărat ce se vede în poză + un pachet de biscuiți cu ciocolată. Ştiu, nu sunt cele mai renumite produse dar atât am putut să iau. Până la urmă şi eu mănânc pate pe pâine. I-am înmânat punga şi ne-am despărțit”, a scris acesta pe contul său de Facebook.

Adolescenta a lăsat la gunoi alimentele primite

La scurt timp, după aproximativ două ore, bărbatul a revenit în zonă și a trecut din nou pe lângă magazin, doar pentru a descoperi că punga cu produsele cumpărate fusese abandonată pe frigiderul de înghețată, lângă coșul de gunoi, alături de o altă pungă cu fructe și mâncare pe care fata o avea deja când s-au întâlnit. Singurul lucru care lipsea era pachetul de biscuiți.

Acesta a mers în magazin să întrebe dacă cineva știa ceva despre punga abandonată, dar vânzătoarea nu avea nicio informație.

„Aşa a trebuit să fie, ca după aproximativ 2 ore să trec iar pe la acelaşi magazin. Dezamăgirea a fost mare. Punga cu cele cumpărate era pe frigiderul de înghețată, lângă coşul cu mizerii + încă o pungă cu fructe şi ceva mâncare, pe care o avuse deja când ne-am întâlnit. Totuşi, lipsea pachetul de biscuiți. A fost un semn că restul produselor chiar au fost abandonate”, a continuat postarea.

