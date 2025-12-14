Acasă » Bancuri » BANC | „Iubito, ești soarele meu, adorm și mă trezesc cu tine în gând”

De: Irina Maria Daniela 14/12/2025 | 22:24
Dragi cititori, echipa CANCAN.ro vrea să vă vadă mereu cu zâmbetul pe buze și de aceea vă prezentăm un nou banc extrem de amuzant. Astăzi, dialogul dintre doi îndrăgostiți o să vă încălzească inima, pentru ca mai apoi să vă facă să râdeți. Dacă vă regăsiți în cele de mai jos, nu uitați să distribuiți știrea cu jumătatea dvs!

  • lubito, eşti soarele meu, adorm şi mă trezesc cu tine în gând.O singură viață e prea puţin alături de tine…Îţi iubesc fiecare gest, fiecare privire, fiecare zâmbet…
  • Să duci și tu gunoiul.

– Bună, draga mea. Ce faci???

– Sunt acasă, mă învârt în pat, nu pot să dorm. Tu ce faci?

– Eu sunt la restaurant, mă uit la tine cum te învârți în pat.

Un bărbat vorbește cu fosta lui iubită

Un bărbat vorbește cu iubita lui de care s-a despărțit:
– Mi-e dor de tine, întoarce-te acasă.
– Nu pot să te iert, știai că urăsc minciuna și cu toate astea m-ai mințit
– Iubire, eu trebuia să fiu cel supărat pentru că te-am găsit în pat cu altul.
– Asta pentru că m-ai mințit că vii duminică și tu ai venit sâmbătă.

O femeie primește în casă un bărbat

O femeie primește în casă un bărbat care o curta de mult timp.
Deodată, ea aude un zgomot în hol.
– Vai, s-a întors bărbatul meu acasă! Repede, pleacă de aici! Sari pe fereastră!
– Cum să fac asta? Suntem la etajul 13!
– Crezi că acum e momentul să fii superstițios?

Bulă ajunge acasă împreună cu ospătarul

În sfârșit Bulã ajunge acasă în toiul nopții…
– Mai Bulã, nu ți-e rușine să te aducă ospătarul în toiul nopții acasă, beat de la cârciuma?!
– Păi n-a fost liber mai devreme…

Soțul ajunge acasă beat mort

Soțul ajunge acasă beat mort, pe la 3 dimineața, după ce a petrecut toată noaptea cu tovarășii lui de pahar.
– Ce-i cu tine în halul ăsta? Te-ai întrebat la cârciumă ce o să zici cand vii acasă? strigă soția la el.
– Dragă, sincer să-ți spun, nu m-am întrebat, dar dacă vrei mă întorc la cârciumă, mă întreb și vin acasă gata întrebat.

