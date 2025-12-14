BANC | „Iubito, ești soarele meu, adorm și mă trezesc cu tine în gând”

Dragi cititori, echipa CANCAN.ro vrea să vă vadă mereu cu zâmbetul pe buze și de aceea vă prezentăm un nou banc extrem de amuzant. Astăzi, dialogul dintre doi îndrăgostiți o să vă încălzească inima, pentru ca mai apoi să vă facă să râdeți. Dacă vă regăsiți în cele de mai jos, nu uitați să distribuiți știrea cu jumătatea dvs!

lubito, eşti soarele meu, adorm şi mă trezesc cu tine în gând.O singură viață e prea puţin alături de tine…Îţi iubesc fiecare gest, fiecare privire, fiecare zâmbet…

Să duci și tu gunoiul.

– Bună, draga mea. Ce faci???

– Sunt acasă, mă învârt în pat, nu pot să dorm. Tu ce faci?

– Eu sunt la restaurant, mă uit la tine cum te învârți în pat.

Un bărbat vorbește cu iubita lui de care s-a despărțit:

– Mi-e dor de tine, întoarce-te acasă.

– Nu pot să te iert, știai că urăsc minciuna și cu toate astea m-ai mințit

– Iubire, eu trebuia să fiu cel supărat pentru că te-am găsit în pat cu altul.

– Asta pentru că m-ai mințit că vii duminică și tu ai venit sâmbătă.

O femeie primește în casă un bărbat care o curta de mult timp.

Deodată, ea aude un zgomot în hol.

– Vai, s-a întors bărbatul meu acasă! Repede, pleacă de aici! Sari pe fereastră!

– Cum să fac asta? Suntem la etajul 13!

– Crezi că acum e momentul să fii superstițios?

Bulă ajunge acasă împreună cu ospătarul

În sfârșit Bulã ajunge acasă în toiul nopții…

– Mai Bulã, nu ți-e rușine să te aducă ospătarul în toiul nopții acasă, beat de la cârciuma?!

– Păi n-a fost liber mai devreme…

Soțul ajunge acasă beat mort

Soțul ajunge acasă beat mort, pe la 3 dimineața, după ce a petrecut toată noaptea cu tovarășii lui de pahar.

– Ce-i cu tine în halul ăsta? Te-ai întrebat la cârciumă ce o să zici cand vii acasă? strigă soția la el.

– Dragă, sincer să-ți spun, nu m-am întrebat, dar dacă vrei mă întorc la cârciumă, mă întreb și vin acasă gata întrebat.

