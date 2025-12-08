Bancul începutului de săptămână | Chinezii, rușii, românii și refacerea economiei mondiale

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul începutului de săptămână! ”Specialiștii” au dezvăluit cele trei secrete pentru ca economia lumii să se refacă. Spor la râs și voie bună!

Pentru ca economia mondială să se refacă sunt suficiente următoarele:

Chinezii să nu mănânce o zi Rușii să nu bea o zi Românii să muncească o zi

Alte bancuri amuzante

Cum se organizează o licitație în România

Pentru construcția unei clădiri în centrul Bucureștiului, se organizează o licitație la care se prezintă un american, un neamț și un român. Americanul face prima propunere:

– Eu vă fac lucrarea pentru 3.000.000$.

Neamțul: „Eu vă fac lucrarea pe 2.000.000$”

Vine și românul, care zice: „Eu vă fac lucrarea cu 4.000.000$.

La care conducătorul de proiect, enervat la culme, izbucnește:

– Mă! Cum ceri tu 4.000.000$? Nu ești sănătos la cap?

– Păi, mă, frate, zice românul trăgându-l pe director mai aproape, uite cum facem: 1 milion îl iau eu, 1 milion îl iei tu și 2 milioane dăm la fraierul ăsta de neamț.

Urare tipic românească:

„Să ai parte de noroc exagerat, succese nemeritate şi bani nemunciţi!”.

Cum traversează românii stradă?

Se uită la semafor şi, dacă e verde trec, iar dacă e roşu aleargă.

Ce spune românul, atât la nuntă, cât şi la înmormântare?

– S-a mai dus unul…

Discuţie între doi pensionari români

PENSIONAR 1: Azi am fost la doctor şi a zis că mai am de trăit două luni!

PENSIONAR 1: Din ce, bă? Din ce?!

Sondaj de opinie în Italia

Recent a fost efectuat un sondaj de opinie în Italia, în care întrebarea era: „Credeți că sunt prea mulți străini în țară?”

Rezultatele au fost:

20% dintre respondenți au spus „Si”

10% dintre respondenți au spus „No”

70% dintre respondenți au spus: „E, pe dracu!”

