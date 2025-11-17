Acasă » Știri » Bancul începutului de săptămână | ”Ce face cea mai fericită nevastă de pe planetă?”

Bancul începutului de săptămână | ”Ce face cea mai fericită nevastă de pe planetă?”

De: Mirela Loșniță 17/11/2025 | 07:19


Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în această zi de luni. Lasă grijile deoparte, ia-ți câteva clipe de relaxare și bucură-te de o porție zdravănă de râs. Spor la voie bună!

– Ce face cea mai fericită nevastă de pe planetă, care are un soț frumos, deștept si iubitor?
-Nu știu, că n-am apucat să vorbesc azi cu mama.

 

Alte bancuri amuzante

În club, Bulă se duce la o tipă:
– Păpușă, dansezi?
– Da, sigur!
– Păi, atunci lasă-mă pe mine să stau pe canapea, în locul tău.

Mama:
– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică in test?
Bulă:
– Din cauza absenței, mamă!
Mama:
– Nu pot să cred Bula, ai lipsit in ziua testului!
Bulă:
– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineață.
Ia telefonul și formează cu mare greutate numărul sefului său:
– Alo, dom’șef… Vă rog să mă iertați, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu. Sunt răcit cobză, de abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ți face griji inutile! Azi e duminică!

Monstrul din Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă! Descindere în forță!
Monstrul din Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Profesoara este în fața clasei și scrie un exercițiu la tablă.
Bula țipă:
– Domnișoară, aveți păr sub braț!
Infuriată profesoara il trimite pe Bulă acasă pentru restul zilei.
A doua zi, profesoara împinge scaunul de la catedră cu brațul stâng și Bulă strigă:
– Domnișoară, aveți par și sub celălalt braț!
Acum Bulă este trimis acasă pentru tot restul săptămânii.
Luni, doamna profesoară scapă creta.
– Când o ridică, îl aude pe Bulă:
– Vă pup pe toți! Ne revedem după sărbători.

BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”

BANCUL ZILEI | Calcule bahice la intrarea în berărie

 

