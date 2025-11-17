Bancul începutului de săptămână | ”Ce face cea mai fericită nevastă de pe planetă?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în această zi de luni. Lasă grijile deoparte, ia-ți câteva clipe de relaxare și bucură-te de o porție zdravănă de râs. Spor la voie bună!

– Ce face cea mai fericită nevastă de pe planetă, care are un soț frumos, deștept si iubitor?

-Nu știu, că n-am apucat să vorbesc azi cu mama.

Alte bancuri amuzante

În club, Bulă se duce la o tipă:

– Păpușă, dansezi?

– Da, sigur!

– Păi, atunci lasă-mă pe mine să stau pe canapea, în locul tău.

Mama:

– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică in test?

Bulă:

– Din cauza absenței, mamă!

Mama:

– Nu pot să cred Bula, ai lipsit in ziua testului!

Bulă:

– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineață.

Ia telefonul și formează cu mare greutate numărul sefului său:

– Alo, dom’șef… Vă rog să mă iertați, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu. Sunt răcit cobză, de abia mai vorbesc…

– Îmi dau seama, dar nu-ți face griji inutile! Azi e duminică!

Profesoara este în fața clasei și scrie un exercițiu la tablă.

Bula țipă:

– Domnișoară, aveți păr sub braț!

Infuriată profesoara il trimite pe Bulă acasă pentru restul zilei.

A doua zi, profesoara împinge scaunul de la catedră cu brațul stâng și Bulă strigă:

– Domnișoară, aveți par și sub celălalt braț!

Acum Bulă este trimis acasă pentru tot restul săptămânii.

Luni, doamna profesoară scapă creta.

– Când o ridică, îl aude pe Bulă:

– Vă pup pe toți! Ne revedem după sărbători.

BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”

BANCUL ZILEI | Calcule bahice la intrarea în berărie